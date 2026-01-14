Bo kak znan obraz sploh še ostal na Planet TV? Odpoved je dal tudi Jure Godler

Planet TV doživlja val sprememb, saj se z ekranov poslavlja kar nekaj prepoznavnih obrazov, med njimi tudi Jure Godler. Po 20 sezonah ne želi več soustvarjati oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, poroča Žurnal24. Po poročanju medija je Godler konec decembra sam podal odpoved, kljub temu da je bil uradno zaposlen šele pred nekaj meseci. Še naprej bo sicer sodeloval pri kvizu Milijonar, ker je pogodbeno zavezan k dokončanju celotne sezone.

Planet TV v zadnjem času zapuščajo tudi drugi prepoznavni obrazi. Med njimi je voditelj Miran Tišič in novinarka jutranje oddaje Ana Gaber. Po več kot desetletju je televizijo decembra zapustil tudi dolgoletni vodja produkcije Martin Senica, ki je sodeloval pri številnih uspešnicah, kot so serija Ena žlahtna štorija, šovi Kmetija: Nov začetek, Exatlon, Poroka na prvi pogled in Riba, raca, rak. Senica je za Žurnal24 pojasnil, da se je za odhod odločil zaradi sprememb v vodstvu, s katerimi ni našel skupnega jezika.

Po ukinitvi oddaje Jutro na Planetu odhaja tudi Igor Krmelj, ki že išče novo službo

Z začetkom novega leta je Planet TV prenehal snemati jutranji program, kar je prav tako sprožilo kadrovske spremembe. Igorju Krmelju so po ukinitvi oddaje ponudili delo v informativnem programu, natančneje v oddaji Planet 18, a ponudbo je zavrnil. Kot je pojasnil, predlagano delovno mesto ne nudi dovolj strokovnega izziva niti priložnosti za nadaljnji profesionalni razvoj. Njegova sovoditeljica Suzana Kozel pa je ponudbo zaenkrat sprejela.

Pred kratkim je hišo zapustil tudi dolgoletni voditelj informativnih oddaj Miran Tišič. Dogajanje nakazuje, da Planet TV prehaja v obdobje večjih sprememb.