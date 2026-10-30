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RAJKO DOLINŠEK

Kdo je 69-letni gospod na rolerjih, ki je navdušil slovenski splet? Morda ga poznate v tej vlogi ... (FOTO, VIDEO)

Javnost ga pozna po vlogi Božička in rolanju.
Rajko Dolinšek rad rola po prestolnici. FOTO: zajem zaslona Facebook
Rajko Dolinšek rad rola po prestolnici. FOTO: zajem zaslona Facebook
N. P.
 30. 10. 2026 | 19:22
1:54
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Na družbenih omrežjih se je pred nekaj dnevi pojavil nevsakdanji posnetek z ljubljanskih ulic. Najbolj prepoznavni slovenski Božiček, Rajko Dolinšek, je na svojem Facebook profilu objavil video, na katerem z lahkotnostjo rola po prestolnici. Kot je v objavi pojasnil, gre za krajšo različico projekta, ki je nastal v sodelovanju s študenti ljubljanske akademije AGRFT pod taktirko Julije Bauer. Snemalec Tadej ga je spremljal kar na rolerjih, »kar mi je omogočilo prosto rolanje po Ljubljani«, je zapisal Dolinšek.

Javnost ga pozna predvsem po vlogi Božička, ki jo opravlja že vrsto let, pred kratkim pa je zaradi trikov na rolerjih z enim od svojih posnetkov postal viralen. Njegova življenjska pot je tudi sicer precej nenavadna: v mladosti je namreč sedem let deloval kot orientalski menih, pot ga je vodila tudi do Tibeta, pozneje pa je kot inštruktor meditacije poučeval v več evropskih državah. Danes deluje kot strokovnjak za energijsko učinkovitost in osebno ravnovesje, kar se odraža tudi v njegovem sproščenem slogu vožnje z rolerji.

Mlada filmska ekipa in glasbena podlaga skupine Masaž

Za končni videz in ritem posnetka je poskrbela ekipa mladih ustvarjalcev. Projekt je nastal pod režijskim vodstvom Julije Bauer v sodelovanju z javnim zavodom Šport Ljubljana in akademijo AGRFT, gradivo pa je montirala Zarja Pelicon.

Zvočno kuliso videa tvori skladba »Kardio« mlade slovenske zasedbe Masaž. Skupino vodi pevec in basist Aleks Cavazza, sin igralca Borisa Cavazze in voditeljice Oriane Girotto, ki z ekipo že nekaj časa uspešno gradi svojo prepoznavnost na domači glasbeni sceni.

Pred kratkim je zaradi lahkotnih trikov na rolerjih eden od njegovih posnetkov postal viralen. FOTO: zajem zaslona Facebook
Pred kratkim je zaradi lahkotnih trikov na rolerjih eden od njegovih posnetkov postal viralen. FOTO: zajem zaslona Facebook

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