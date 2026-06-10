Kdo je razbil Arturja Šterna? V podkast prišel z ogromno modrico na očesu (VIDEO)

je v podkast prikorakal bos, kar pri njem ni nič nenavadnega. Kot se rad pošali, ne nosi le čevljev in nogavic, ampak pogosto niti spodnjega perila. V sproščenem pogovoru je odprl številne teme iz zasebnega življenja, od partnerskih odnosov do svojega pogleda na sodobne trende. Voditeljici podkasta sta ga seveda nagajivo pobarali o njegovih spolnih navadah, kot tematika podkasta narekuje, in Artur se je temu primerno razgovoril.

Priznal je, da ga različni erotični pripomočki ne motijo, čeprav sam ni navdušen nad pretiravanjem. »Kak dildo je lahko čisto v redu, ampak nič pretiranega,« je dejal. Dodal je še, da ni posebej naklonjen sodobnim spolnim praksam in novodobnim trendom v odnosih, saj meni, da je dober seks lahko čisto preprosta zadeva. Tudi v vse te psihološke debate o spolih, novodobnih odnosih in navezah ne verjame preveč: Dotaknil se je tudi psihoanalize, o kateri ima zelo jasno mnenje. »Vsa ta psihoanaliza ... to ni znanost, je psevdoznanost,« je povedal brez olepševanja.

Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni bil pravno veljaven. FOTO: Posnetek Zaslona, Pop TV

Kaj pa partnerka in vse njegove poroke?

Štern je spregovoril tudi o svojem ljubezenskem življenju. S sedanjo partnerko je skupaj že 15 let, kar je po njegovih besedah daleč najdaljša zveza v njegovem življenju. Pred tem se je dvakrat zelo na hitro poročil, a nobena od porok ni bila uradna. Z nasmehom je dodal, da se je celo dvakrat »poročil« v istem letu. Sedanja partnerka je po njegovih besedah njegova peta življenjska sopotnica, pri čemer poudarja, da je prav ta zveza nekaj posebnega.

Čeprav njegova partnerka ne mara medijske izpostavljenosti in ni navdušena nad tem, da jo omenja v javnosti, ima Artur drugačen pogled na zadevo. »Edina slaba reklama je osmrtnica,« je v svojem značilnem slogu pripomnil med pogovorom.

Kdo ga je 'na uč'?

Največ pozornosti pa je pritegnila prav ogromna modrica na njegovem obrazu. Čeprav bi ob tem marsikdo pomislil, da si jih je Štern morda 'nekje zaslužil', pa pravi, da je zgodba precej manj dramatična. Vemo, da rad kaj spije, takrat pa se zgodi marsikaj. Ni pa pijanec, pravi:

»Tudi nisem pijanec, to je bolj za hec vse skupaj. Pijanci so tisti, ki se tepejo ... no ... čeprav ... tole 'šljivo' imam sedaj ravno iz enega pijanega izleta,« je povedal. Nato je opisal nenavaden potek dogodkov: »Nekaj smo se malo igračkali med vožnjo v avtu, potem je nekdo privlekel solzilec ... jaz sem se pa verjetno zaletel v sedež pred mano, glede na obliko modrice. Sploh se ne spomnim.« Kot da to še ne bi bilo dovolj, se je večer zanj nadaljeval precej nesrečno. »Potem sem pa isti večer še padel po tleh,« je dodal in pokazal še odrgnjene ter razbite komolce.

Razlaga je bila, kot bi pričakovali od enega najbolj samosvojih Slovencev, seveda ravno prav sporna in malenkost smešna, Artur pa v težave trenutno prav nič ne rine. Kar je tudi prav.