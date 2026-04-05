FENOMENI, KI RUŠIJO REKORDE

Kdo je res najhitreje razprodal dvorano Stožice, največjo areno v Sloveniji? (VIDEO)

Izbrskali smo podatke od odprtja Arene Stožice.
FOTO: Črt Piksi

Jakov Jozinović FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages/Pixsell 

Modrijani FOTO: Osebni arhiv

Blaž Švab - Modrijani FOTO: Marko Feist

Modrijani so zelo uspešno Noč Modrijanov pripravili tudi v Celju leta 2018. FOTO: Osebni arhiv

Dino Merlin  FOTO: Josip Mikacic/Pixsell

FOTO: Črt Piksi

Člani priljubljene skupine Joker out  FOTO: Http://www.pigac.si

A. G.
 5. 4. 2026 | 19:29
5:15
A+A-

Arena Stožice v Ljubljani je več kot le športno prizorišče, je kulturna in koncertna dvorana, kjer se redno vrstijo največji glasbeni spektakli in kulturni dogodki. Sprejme do 14.500 obiskovalcev na koncertni dogodek, kar jo uvršča med največje dvorane v regiji. Od odprtja 10. avgusta 2010 je gostila vsaj sto znanih dogodkov domačih in tujih imen, ki so mnogokrat razprodali dvorano v rekordnem času. Pri podjetju Eventim smo preverili, kateri koncert ali dogodek v Stožicah je bil najhitreje razprodan in kako hitro so pošle vstopnice. Pojasnili so, da teh podatkov ne smejo deliti z javnostjo, saj sodijo med poslovne skrivnosti. »Podjetje Eventim je le posrednik pri prodaji vstopnic, z vsemi ostalimi informacijami razpolagajo posamični organizatorji dogodkov, zato teh informacije ne smemo deliti, ker predstavljajo poslovno skrivnost podjetja. Kljub temu vam z veseljem pomagamo pri drugih splošnih informacijah ali pojasnilih, ki niso zaupne narave.«

Javni podatki pa dokazujejo, da so nekateri dogodki ustvarili prodajne rekorde. Najbolj sveža odmevna zgodba prihaja iz leta 2026, ko je ansambel Modrijani in njihova Noč Modrijanov, napovedana za 24. in 25. september navdušila publiko. Prodaja vstopnic se je odprla ob 10. uri zjutraj in po eni uri so bile vstopnice za prvi dan 68 odstotkov razprodane in za drugi kar 91 odstotkov – kar potrjuje izjemno povpraševanje. Pevec Blaž Švab je dejal, da se je po eni uri prodaje »razjokal od sreče« ob odzivu oboževalcev in da si obetajo spektakel, ki bo presegel vse dosedanje izvedbe.

Njihova Noč Modrijanov je v preteklosti, še preden so nastopili dvorano Stožice, dosegala razprodane dvorane povsod po Sloveniji v zelo kratkem času – rekordna zmaga pa je bila nepozabna noč v Celju, razprodana v le štirih minutah.

2026 – Fenomen Jakov Jozinović: 10.000 kart v uri

Druga velika senzacija letošnjega leta je hrvaški glasbeni fenomen Jakob Jozinović, ki je svoj koncert Ja za čuda letim v Stožicah, ki bo 8. maja 2026, skoraj razprodal že v prvi uri — 10.000 vstopnic je šlo v trenutku po začetku prodaje. Zaradi izjemnega povpraševanja je bil dodan dodatni koncert 9. maja. Tudi Jakov je po prodaji dejal, da ni mogel verjeti odzivu občinstva in da si prizadeva uživati v tej izjemni izkušnji, ki se hitro oblikuje v rekordno prodajo. Ta dogodek postavlja novo definicijo preboja mladih izvajalcev, ki lahko, še preden izide več njihovih zgoščenk, enostavno razprodajo največje dvorane s svojo energijo in viralno priljubljenostjo.

2023 – Joker Out: napolnjen parter in mednarodna publika

Skupina Joker Out je 6. oktobra 2023 v Areni Stožice organizirala koncert, ki je bil uradno razprodan, kar je potrdilo njihovo izjemno rast v nekaj letih od manjših prizorišč do največje slovenske arene. Čeprav točen čas razprodaje ni bil uradno razkrit, statistike kažejo, da so karte hitro pošle. Posebnost njihovega koncerta je bil tudi napolnjen parter in mednarodna publika iz več kot 25 držav, ki je ustvarila impresiven decibel vrhunec — 127,9 dB — kar je eden izmed najglasnejših koncertnih dogodkov v Sloveniji v zadnjih letih.

2024 – Dino Merlin: dodatni koncert

Sarajevski kantavtor Dino Merlin se je vrnil v Stožice marca 2024 po skoraj desetih letih premora. Prvi koncert 1. marca je bil razprodan v manj kot mesecu dni, medtem ko je zaradi ogromnega zanimanja organizator napovedal še dodatni koncert 2. marca. Merlin je v sklopu svoje regijske turneje Mi razprodal skupaj 12 dvoran v regiji, kar je potrdilo njegovo velesilo privlačnosti v balkanskem prostoru.

Stožice že vrsto let gostijo različne tuje zvezdnike in glasbene spektakle vse od Joséa Carrerasa (2010), Leonarda Cohena (2010, 2012), Michaela Bubléa (2014), OneRepublic (2014), Andréa Rieua večkrat, Roda Stewarta, Stinga, do heavy metal skupine Pantera in mnoge druge mednarodne turneje.

Drugi izstopajoči dogodki zadnjih let

Odmevajo pa tudi športni spektakli, kot je na primer evropsko prvenstvo v košarki EuroBasket 2013, ki je Stožice postavil na evropski športni zemljevid že v zgodnjih letih delovanja. Tudi slovenska košarkarska reprezentanca z Luko Dončićem v Stožicah vzbuja izjemno zanimanje — kar pomeni, da so tekme, na katerih igra Dončić, pogosto hitro razprodane, čeprav natančnih ur prodaje v javnih podatkih nismo zasledili.

Kaj si lahko zapomnimo za hitre rekorde

  • Razprodane vstopnice pred dogodkom – Siddharta (2023 in 2025)
  • Dodani termini zaradi povpraševanja – Jakov Jozinović (maj 2026)
  • Izjemno hitro izginotje kart – Noč Modrijanov (september 2026)
  • Velika imena (tuja in regionalna) – Andre Rieu, Pantera, Lepa Brena, Zdravko Čolić, Senidah, itd.
  • EuroBasket 2013 – eden največjih športnih dogodkov v zgodovini Stožic.

