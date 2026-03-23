Kdo sta vplivnici, ki sta praznovali skupaj z Gibanjem Svoboda?

Dekleti sta sicer aktivni podpornici Inštituta 8. Marec, sicer pa sta Hana Šević in Ana Sučevič študentki politologije, ki sta celotno predvolilno obdobje Niki Kovač pomagali z ustvarjanjem spletnih vsebin. Pripravljali sta predstavitve strank in intervijuje s predstavniki, ter s tem pomagali mladim volilcem na poti do njihovih prvih glasovalnih odločitev.

Hana in Suki sta predstavnici Inštituta 8. Marec. FOTO: Slovenske Novice

Bolje ju sicer poznamo iz od nekje drugje, natančneje iz resničnostnega šova Sanjski moški, kjer sta se leta 2022 vorili za srce Blaža Kričeja Režka. Hana se je uvrstila dokaj visoko, ter bila celo deležna enega izmed poljubov sezone.

Sanjski moški 2022. FOTO: Pop TV

Punci sta bili s svojim delom in delom Inštituta 8. Marca zadovoljni, saj menita, da je bila udeležba mladih dokaj visoka glede na predhodna leta. Kljub temu, da je odločanje sedaj mimo, ne nameravata počivati, ampak bosta aktivno nadaljevali z delom v inštitutu. Medtem pa slišimo, da se bo, vsaj začasno, umaknila vodja in ustanoviteljica, Nika Kovač.