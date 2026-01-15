Kekova volilna bomba povzročila kaos: »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja«

Ker se bližajo parlamentarne volitve, se politični prostor v Sloveniji že zdaj opazno segreva. V času, ko se krepi nezaupanje v politiko, hkrati pa se na družbenih omrežjih hitro širijo delne, napačne ali satirične informacije, postaja javni diskurz vse bolj nepredvidljiv. Prav družbena omrežja so pogosto prvi prostor, kjer se pojavijo politične napovedi, govorice in interpretacije, ki lahko v nekaj urah dosežejo tisoče ljudi – ne glede na njihovo resničnost. V takšnem okolju ni presenetljivo, da lahko tudi šala, zapisana v prepričljivem tonu, sproži resne odzive. To se je pokazalo tudi ob nedavni objavi Francija Keka na družbenem omrežju X, ki je z navidezno politično napovedjo nehote razkrila, kako občutljiv in dovzeten je spletni prostor v času predvolilnega razpoloženja.

V objavi je trdil, da bo 22. marca kandidiral na parlamentarnih volitvah s stranko AS – Aktivna Slovenija in najavil seznam domnevnih kandidatov, med njimi ukradeno pozornost z imeni, kot sta Bogdan Knavs in Rosvita Pesek ter drugimi znanimi imeni. Veliko uporabnikov je verjelo objavi in v komentarjih začelo deliti svoja prepričanja, medtem ko so orodja umetne inteligence že začela generirati in širiti to napačno informacijo naprej kot »dejstvo«. Čeprav je avtor kmalu pojasnil, da je šlo za šalo, je jasno, da je informacija zaživela svoje lastno življenje – v komentarjih, delitvah, interpretacijah in celo v avtomatskih povzetkih, ki jih ustvarjajo orodja umetne inteligence.

Odzivi z družbenih omrežij

Nekateri uporabniki X so objavo komentirali z dozo humorja: »To je tak klasični Kek – vedno nasmeji!«, »Če to ni aprilska v januarju, potem ne vem, kaj je!«.

Veliko ljudi je sprva verjelo, da gre za resno politično napoved, in začelo komentirati, kot da gre za dejstvo: »A ni to uradno? Kje je seznam?«, »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja …«

Algoritmi in generativna orodja so napoved hitro preoblikovali v mem, lažne plakate in »viralne volilne sezname«, kar je dodatno razplamtelo debato s komentarji o dezinformacijah v digitalnem prostoru: »AI je pa že zaciljal ta lažni tvit kot resnico …«, »Kaj pa, če to ni bila šala, ampak test algoritma?«

Nekateri so izrazili zaskrbljenost nad tem, kako hitro se lahko šala spremeni v ‘dejstvo’ na internetu in kako to vpliva na politično klimo in informacijsko higieno.

Opozorilo za prihodnje obdobje pred volitvami 2026

Kekova objava na X je služila predvsem kot satirični udarec, ki je nenamerno razkril krhko mejo med humorjem in verodostojnostjo na spletu. Dogodek je hitro postal predmet pogovorov o vplivu AI, družbenih omrežij in »lažnih novic« – in hkrati opomin, kako pomembno je preverjanje virov, preden kaj začnemo širiti kot resnico. Objava je tudi opozorilo za prihodnje obdobje pred volitvami 2026. V svetu, kjer lahko ena objava v nekaj urah postane 'resnica', je odgovornost za informacijsko higieno večja kot kdajkoli prej – ne glede na to, ali gre za resno politično napoved ali zgolj dobro zamišljeno šalo.