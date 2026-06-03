Kino Otok pripoveduje intimne zgodbe sveta

Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema se v 22. izdaji ponovno ozira po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti, in to skozi 143 filmov iz 45 držav, od tega 58 celovečernih in 85 kratkih filmov. V Izoli bo potekal med 10. in 14. junijem, program so pripravili tudi drugod po državi. Kot je poudarila glavna selektorica filmskega programa Kino Otoka Varja Močnik, število filmov še ni dokončno. Med poudarki filmskega programa je pogled skozi mlade oči, ki se navezuje na verz popevke Mlade oči, ki jo je v izvirniku zapela Ditka Haberl. V ospredju so tudi tematika sedanjega kolonializma in teror kolonializma, pa tudi intimno zgodovinopisje, saj lahko filmska govorica in osebni pogled zgodovino predstavita na posebno živ način, je povedala Močnikova.

Program 22. Kino Otoka so pripravili na več lokacijah po Sloveniji in v različnih terminih, pri čemer se je program festivala začel že januarja in februarja, ko so mladi selektorji v Slovenski kinoteki pod tematskim sklopom filmov Živel eksperiment! v program festivala uvrstili dva filma, je povedala direktorica festivala Tanja Hladnik.

Festival se ozira po zgodovini filma in filmski sedanjosti. FOTO: Kino Otok

Odprtje festivala v Izoli bo na Manziolijevem trgu z angolskim filmom Moja semba režiserja Huga Salvaterre, ki bo tudi obiskal festival. Po besedah Močnikove gre za zanimiv, svež film, ki govori o »ne prav rožnati realnosti prebivalcev Luande«, glavni protagonist filma pa je pesnik. Gre za neke vrste muzikal in socialno dramo, hkrati se govorica filma odziva na ritme poezije in glasbe ter nadaljuje tradicijo pripovedništva v Angoli.

Skupna tema vseh je prostor

Med izbranimi filmi sta Moja prijateljica Sely hrvaške režiserke Maje Alibegović, ki v kraju, kjer je odraščala, razkriva zgodbo prijateljice, uporniške lovke Sely, in Bog ne bo pomagal Hane Jušić, ki prikazuje, kako prihod skrivnostne tujke v hrvaško hribovje v začetku 20. stoletja pretrese ustaljeni red tradicionalne pastirske skupnosti. Na sporedu je tudi film Sirota v režiji Laszla Nemesa, v katerem odmevajo težke sence druge svetovne vojne, govori pa o dečku, ki odrašča v tem surovem času. Na program so med drugim uvrstili še film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš avstrijske režiserke Marie Luise Lehner, v katerem se srednješolka Anna sreča z občutki sramu zaradi socialnega okolja, iz katerega izhaja. Na sporedu pa je tudi italijanski film Bele laži režiserke Albe Zari, ki se v osebnem dokumentarcu poda na pot iskanja resnice o svojem v meglo laži in tišine zavitem otroštvu, ki ga je z mamo in babico preživela v sekti Božji otroci na Tajskem, so zapisali.

Moja semba je Salvaterrov celovečerni prvenec. FOTO: Kino Otok

Med izbranimi je tudi Moja prijateljica Sely hrvaške režiserke Maje Alibegović. FOTO: Kino Otok

41 kratkih filmov je v Videu na plaži.

Festival bodo obiskale režiserke Alibegovićeva, Ester Ivakič (s predfilmom Bambi By the River) in Lehnerjeva ter scenograf Laurent Tesseyre, ki je sodeloval pri filmu Nesrečniki Clauda Leloucha. Za program kratkih filmov Video na plaži, v katerem predstavljajo tako neuveljavljene avtorje vseh generacij kot uveljavljene filmske ustvarjalce, so po besedah Teje Miholič iz selektorske ekipe letos prejeli rekordno število prijav in naredili selekcijo 41 filmov. Skupna tema vseh je prostor. Direktorica festivala Hladnikova je predstavila še program Podmornica, ki je namenjen otrokom, mladim in družinam. Program Kino Otoka bo letos poleg v Izoli potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.