PODKAST REALITY CHECK

Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

Zaljubljenost na prvi pogled nima nobenega pravega smisla, meni Kirill, in še, da je vse drugo bolj pomembno kot videz. In ko se enkrat vzpostavi zaljubljenost, jo je treba varovati.
Kiril Runov FOTO: Marko Feist
G. P.
 30. 1. 2026 | 11:30
 30. 1. 2026 | 11:35
5:49
V drugem delu druge epizode Reality Checka je bil gost Kirill Runov, ki s svojo Suzano Kralj po zaključenem eksperimentu Poroka na prvi pogled še vedno uspešno pluje proti dolgoročni skupni prihodnosti. Trenutno aktivno delata na tem, da bi se vselila v skupno stanovanje, a naloga ni tako lahka. Zaenkrat Suzana še vedno živi s prijateljico, s katero se bosta preselili iz centra Ljubljane na Dolgi most, kar za Kirilla pomeni, da Suzi ne bo več dosegljiva peš. In zaenkrat vse kaže, da je to tudi najhujša težava, ki jo trenutno imata. A to je le lahkoten začetek veliko težjega pogovora, ki sta ga načela z Anjo. Video podkasta si lahko pogledate pod tem odstavkom.

Verjame v ljubezen na prvi vonj: »Njenih prepotenih cunj ne ločim od svojih!«

Kirill še vedno ostaja enakega prepričanja, kot ga je izkazal že v oddaji - če se za odnos odločita oba in ga dejansko želita, ni nobena ovira prevelika. Drugi dejavnik so podobne življenjske navade, kar je v praksi pomembnejše, kot se mogoče sprva zdi. Če se človeka v vsakodnevnih poteh in interesih preveč razhajata, ne doživita dovolj skupnih trenutkov, saj ob delu tudi dan hitro postane prekratek, pravi. Podobno razmišlja tudi strokovnjak preteklih sezon Poroke, mag. psihologije Timotej Strnad, ki verjame, da je fleksibilnost sicer tista, ki je lahko vir privlačnosti v novi zvezi, a lahko vodi v dolgoročno neujemanje. Zakaj je Kirillov pristop edini pravilen pri osvajanju partnerja, pa sta z Anjo razdelala že v prvem delu druge epizode.

image_alt
Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

Kot že vemo, si s Suzano sprva nista namenjala prav veliko naklonjenosti. »Če bi se zagledala nekje na neki aplikaciji za zmenke, se ne bi niti pogledala, pa tudi pogovor bi bil verjetno zelo hitro končan,« nadaljuje. Močno pa verjame v to, da ju je eksperiment zbližal predvsem zato, ker sta pač preprosto skupaj preživela toliko časa, da sta se navadila en na drugega. V tem času se je v njiju utegnila vzbuditi tista prvinskost, po kateri se sklepajo najtesnejša ujemanja - »zavohala« sta se. Kirill pa ni edini, ki verjame v to, da se morata partnerja ujeti v privlačnosti naravnih telesnih vonjav, v to verjame tudi narava, ki je prav s tem namenom ustvarila feromone. V eni od prejšnjih sezon Poroke na prvi pogled so strokovnjaki ta test dejansko izvedli že v začetku, ko so dali kandidatom povonjati nošene majice sokandidatov, da bi ugotovili, čigav vonj komu bolj ustreza. Kirill in Suzana sta se tu ujela bolj kot ne po srečnem naključju, ki pa jima je spremenilo življenje. In če Kirill oblačil, ki jih z drago odvržeta po treningu, praktično po vonju ne more ločiti od svojih, Anja pove, da se Denisovega vonja ne spomni prav dobro. Krivda je verjetno na tem, da je tako »slaba gospodinja«, kot so se ob njene življenjske izbire obregnile nekatere druge tekmovalke iz šova.

»Eksperiment je bil bolj travmatična izkušnja«

Največja dodana vrednost eksperimenta, ki je spodbudila njuno ljubezen, je bilo torej preživljanje časa v istem stanovanju. Glede preostalih nasvetov strokovnjakov pa Kirill meni, da bi bilo na trenutke za potek njune zveze celo bolje, da se vanju ne bi vmešavali. Ker si je produkcija zelo želela vsaj ene romantične zgodbe, pravi, da so mu na ceremoniji, v kateri je priznal svojo ljubezen do Suzane, besede praktično položili v usta. Priznati zaljubljenost pa je ogromen korak, ki bi na tisti točki lahko vse pokvaril, še dodaja. Tisti večer je bil precej jezen, zaprosil je celo, naj ju pustijo pri miru. Verjame, da je k njunemu ujemanju prispevalo deloma naključje, deloma pa njuna osebna zrelost. Sam eksperiment razen tega, da sta se fizično zbližala, vidi prej kot travmatično, namesto romantično izkušnjo. Izkušnja je skoraj zlomila tudi Janjo Jurjević Lermontovo, ki je bila gostja v prvi epizodi.

image_alt
Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

Z vsem tem se strinja tudi Anja, ki pravi, da sta z Denisom ustvarila povezavo, ki je na trenutke izgledala kot naklonjenost. Kar je tudi bila, ampak ne kot posledica zaljubljenosti, ampak posledica povezave skozi travmatično vez - pari so namreč skupno doživljali posledice enakega pritiska, skozi katerega so se morali dnevno prebijati. Pari, ki so v eksperiment že prišli dovolj osebnostno zreli, da so se lahko s tem pritiskom samostojno soočali, so bili pri tem uspešni tudi v paru. Ostali pa so bili neuspešni, česar pa tako Anja kot Kirill menita, da strokovnjaki ne bi mogli imeti zares v rokah. Pripomogli bi lahko le k osebnemu razvoju posameznikov, vendar tudi do tega ni prišlo v pravi meri.

»Če mi ni ponujena pomoč, lahko napake ponavljam tudi sama«

Anja precej pesimistično zaključi, da če kandidati od strokovnjakov v šovu ne prejmejo dodane vrednosti efektivne pomoči, potem je tako osebna kot odnosna rast nemogoča, saj pridejo vsi na televizijo le ponoviti čisto iste napake, ki so jih v odnosih napravili že stokrat prej. Kiril pa še enkrat zelo jasno poudari, da je čisto vse zaman, če vse poskuse delamo le na hitro in na daljavo. Čeprav so spletni zmenki privlačna in navidezno krajša pot do izbire partnerja, so lahko zelo nevarni. V najboljšem primeru pa preprosto neuspešni, saj se na spletu lahko vsakdo proda tako, kot želi. Na slednje je v prvi epizodi opozoril tudi strokovnjak, ki zagovarja srečevanje v živo. Srečanje v živo pa si lahko marsikdo razlaga tudi napačno, smo izvedeli o incidentu Anje in Matica.

image_alt
Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem (VIDEO)

podkastPoroka na prvi pogledkirill runovsuzana kraljtimotej strnadAnja Rijavecreality check
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
