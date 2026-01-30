Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

V drugem delu druge epizode Reality Checka je bil gost Kirill Runov, ki s svojo Suzano Kralj po zaključenem eksperimentu Poroka na prvi pogled še vedno uspešno pluje proti dolgoročni skupni prihodnosti. Trenutno aktivno delata na tem, da bi se vselila v skupno stanovanje, a naloga ni tako lahka. Zaenkrat Suzana še vedno živi s prijateljico, s katero se bosta preselili iz centra Ljubljane na Dolgi most, kar za Kirilla pomeni, da Suzi ne bo več dosegljiva peš. In zaenkrat vse kaže, da je to tudi najhujša težava, ki jo trenutno imata. A to je le lahkoten začetek veliko težjega pogovora, ki sta ga načela z Anjo. Video podkasta si lahko pogledate pod tem odstavkom.

Verjame v ljubezen na prvi vonj: »Njenih prepotenih cunj ne ločim od svojih!«

Kirill še vedno ostaja enakega prepričanja, kot ga je izkazal že v oddaji - če se za odnos odločita oba in ga dejansko želita, ni nobena ovira prevelika. Drugi dejavnik so podobne življenjske navade, kar je v praksi pomembnejše, kot se mogoče sprva zdi. Če se človeka v vsakodnevnih poteh in interesih preveč razhajata, ne doživita dovolj skupnih trenutkov, saj ob delu tudi dan hitro postane prekratek, pravi. Podobno razmišlja tudi strokovnjak preteklih sezon Poroke, mag. psihologije Timotej Strnad, ki verjame, da je fleksibilnost sicer tista, ki je lahko vir privlačnosti v novi zvezi, a lahko vodi v dolgoročno neujemanje. Zakaj je Kirillov pristop edini pravilen pri osvajanju partnerja, pa sta z Anjo razdelala že v prvem delu druge epizode.

Kot že vemo, si s Suzano sprva nista namenjala prav veliko naklonjenosti. »Če bi se zagledala nekje na neki aplikaciji za zmenke, se ne bi niti pogledala, pa tudi pogovor bi bil verjetno zelo hitro končan,« nadaljuje. Močno pa verjame v to, da ju je eksperiment zbližal predvsem zato, ker sta pač preprosto skupaj preživela toliko časa, da sta se navadila en na drugega. V tem času se je v njiju utegnila vzbuditi tista prvinskost, po kateri se sklepajo najtesnejša ujemanja - »zavohala« sta se. Kirill pa ni edini, ki verjame v to, da se morata partnerja ujeti v privlačnosti naravnih telesnih vonjav, v to verjame tudi narava, ki je prav s tem namenom ustvarila feromone. V eni od prejšnjih sezon Poroke na prvi pogled so strokovnjaki ta test dejansko izvedli že v začetku, ko so dali kandidatom povonjati nošene majice sokandidatov, da bi ugotovili, čigav vonj komu bolj ustreza. Kirill in Suzana sta se tu ujela bolj kot ne po srečnem naključju, ki pa jima je spremenilo življenje. In če Kirill oblačil, ki jih z drago odvržeta po treningu, praktično po vonju ne more ločiti od svojih, Anja pove, da se Denisovega vonja ne spomni prav dobro. Krivda je verjetno na tem, da je tako »slaba gospodinja«, kot so se ob njene življenjske izbire obregnile nekatere druge tekmovalke iz šova.

»Eksperiment je bil bolj travmatična izkušnja«

Največja dodana vrednost eksperimenta, ki je spodbudila njuno ljubezen, je bilo torej preživljanje časa v istem stanovanju. Glede preostalih nasvetov strokovnjakov pa Kirill meni, da bi bilo na trenutke za potek njune zveze celo bolje, da se vanju ne bi vmešavali. Ker si je produkcija zelo želela vsaj ene romantične zgodbe, pravi, da so mu na ceremoniji, v kateri je priznal svojo ljubezen do Suzane, besede praktično položili v usta. Priznati zaljubljenost pa je ogromen korak, ki bi na tisti točki lahko vse pokvaril, še dodaja. Tisti večer je bil precej jezen, zaprosil je celo, naj ju pustijo pri miru. Verjame, da je k njunemu ujemanju prispevalo deloma naključje, deloma pa njuna osebna zrelost. Sam eksperiment razen tega, da sta se fizično zbližala, vidi prej kot travmatično, namesto romantično izkušnjo. Izkušnja je skoraj zlomila tudi Janjo Jurjević Lermontovo, ki je bila gostja v prvi epizodi.

Z vsem tem se strinja tudi Anja, ki pravi, da sta z Denisom ustvarila povezavo, ki je na trenutke izgledala kot naklonjenost. Kar je tudi bila, ampak ne kot posledica zaljubljenosti, ampak posledica povezave skozi travmatično vez - pari so namreč skupno doživljali posledice enakega pritiska, skozi katerega so se morali dnevno prebijati. Pari, ki so v eksperiment že prišli dovolj osebnostno zreli, da so se lahko s tem pritiskom samostojno soočali, so bili pri tem uspešni tudi v paru. Ostali pa so bili neuspešni, česar pa tako Anja kot Kirill menita, da strokovnjaki ne bi mogli imeti zares v rokah. Pripomogli bi lahko le k osebnemu razvoju posameznikov, vendar tudi do tega ni prišlo v pravi meri.

»Če mi ni ponujena pomoč, lahko napake ponavljam tudi sama«

Anja precej pesimistično zaključi, da če kandidati od strokovnjakov v šovu ne prejmejo dodane vrednosti efektivne pomoči, potem je tako osebna kot odnosna rast nemogoča, saj pridejo vsi na televizijo le ponoviti čisto iste napake, ki so jih v odnosih napravili že stokrat prej. Kiril pa še enkrat zelo jasno poudari, da je čisto vse zaman, če vse poskuse delamo le na hitro in na daljavo. Čeprav so spletni zmenki privlačna in navidezno krajša pot do izbire partnerja, so lahko zelo nevarni. V najboljšem primeru pa preprosto neuspešni, saj se na spletu lahko vsakdo proda tako, kot želi. Na slednje je v prvi epizodi opozoril tudi strokovnjak, ki zagovarja srečevanje v živo. Srečanje v živo pa si lahko marsikdo razlaga tudi napačno, smo izvedeli o incidentu Anje in Matica.