  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KASAŠKI DERBI

Kitarist Fehtarjev ponosen na svojo Meri (FOTO)

Matic Plevel je lastnik kobile Mermaid, ki je na 36. Slovenskem kasaškem derbiju v Ljutomeru slavila veliko zmago.
Takole ovenčana je bila po zmagi kobila Mermaid. FOTOGRAFIJE: Jaka Bizjak, Jan Rajh

Takole ovenčana je bila po zmagi kobila Mermaid. FOTOGRAFIJE: Jaka Bizjak, Jan Rajh

Matic Plevel kar sije od ponosa, ker je njegova Meri osvojila kasaški pokal.

Matic Plevel kar sije od ponosa, ker je njegova Meri osvojila kasaški pokal.

Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.

Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.

Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.

Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.

Takole ovenčana je bila po zmagi kobila Mermaid. FOTOGRAFIJE: Jaka Bizjak, Jan Rajh
Matic Plevel kar sije od ponosa, ker je njegova Meri osvojila kasaški pokal.
Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.
Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.
Mojca Marot
 17. 8. 2026 | 21:59
3:16
A+A-

Za Matica Plevela, kitarista Fehtarjev in Ansambla Saša Avsenika, se je letošnji 36. Slovenski kasaški derbi v Ljutomeru zapisal med tiste dni, ki jih ne bo pozabil. Njegova kobila Mermaid, ljubkovalno Meri, je osvojila prvo mesto in potrdila, da sodi v sam vrh svoje generacije. Matic je dirko spremljal ob stezi, največ napetosti pa je občutil v zadnjem ovinku pred ciljno ravnino. »Takrat nisem slišal nič, samo gledal sem mojo Meri, za katero smo navijali z mojimi prijatelji. V glavi sem imel samo eno željo, da Meri zdrži tisti finiš. In ga je.« Ko je kot prva prečkala cilj, so na plan prišla vsa čustva. »To je bil vrtiljak čustev. Zadovoljstvo, sreča, ponos na kobilo in celotno ekipo, na drugi strani pa tudi solze sreče in olajšanja. Ko je Meri kot prva prečkala cilj, je ves pritisk naenkrat popustil,« pripoveduje Plevel.

Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.
Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.
Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.
Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.

Njegova ljubezen do konjev sega v otroštvo. Pri devetih letih je v domačem Zalogu pristopil do Maksa Tuška in njegove družine ter jih vprašal, ali bi lahko pomagal pri konjih. »Že od nekdaj sem občudoval te plemenite in elegantne živali. Pomagal sem jih čistiti, božal sem jih in kidal hlev. Tako se je pravzaprav vse začelo.« Takrat še ni razmišljal o tekmovanjih, želel si je predvsem njihove bližine. Pozneje je začel obiskovati kasaške dirke, navdušil pa se je tudi nad western jahanjem. Mermaid ima odličen rodovnik, med njenimi sorojenci sta uspešna Maugli in Maya Viva, ime pa ji je izbral trener Janko Sagaj. Na stezi jo odlikujeta borbenost in hiter štart, zaradi katerega si zna hitro priboriti dober položaj. V hlevu pa pokaže tudi bolj živahno plat. »Pri vsakodnevni negi zna biti precej nemirna, pred dirko pa se povsem umiri in osredotoči. Med vsemi konji je vedno prva pri krmilniku in ga tudi prva izprazni,« se nasmehne Matic.

Že od nekdaj sem občudoval te plemenite in elegantne živali.

Na derbiju je Meri z voznikom Jožetom Sagajem mlajšim na 2600 metrov dolgi preizkušnji dosegla kilometrski čas 1:16,5 in osvojila najpomembnejšo lovoriko slovenskega kasaštva. »Zdaj ima največ zmag, najboljši osebni rekord, dobre rezultate beleži tudi v tujini, v svoji generaciji je tudi največ zaslužila. Zato si naziv absolutno zasluži,« pravi njen ponosni lastnik. Zmaga je bila še bolj čustvena, ker jo je na hipodromu spremljal tudi Jože Sagaj starejši, oče Janka in Jožeta Sagaja mlajšega, ki se v zadnjem obdobju spopada z boleznijo. »Ogromno nam pomeni, da se je tisti dan počutil dovolj dobro, da je lahko prišel in zmago doživel skupaj z nami,« pravi Plevel. V Ljutomeru so ga podpirali tudi družina in številni prijatelji, med njimi nekateri člani Ansambla Saša Avsenika in Fehtarjev, zato je bil uspeh Meri zanj še toliko bolj poseben. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

konjizmagatekmovanjeMatic PlevelSlovenski kasaški derbi 2026Mermaid
ZADNJE NOVICE
13:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
SLOVO

Straža se poslavlja od častnega občana Jakoba Krštinca, znano, kdaj bo pogreb

S svojim delom je pustil neizbrisen pečat v Straži.
18. 8. 2026 | 13:26
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Werner se je vrnil po letih izgub in sprememb: V enem mesecu sta mi umrla oče in mama (Suzy)

Danes se priljubljeni pevec vrača z novo glasbo, a tudi z jasnimi stališči, ki jih ne skriva.
18. 8. 2026 | 13:00
12:40
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Luna v 10. hiši: Delo težko doživljamo samo kot način služenja denarja

Če imamo Luno v 10. hiši, potrebujemo čustveno povezavo s tem, kar počnemo.
18. 8. 2026 | 12:40
12:12
Bulvar  |  Glasba in film
PREJEL ŽE VRSTO PRIZNANJ

Mladi virtuoz na violončelu prihaja v Ljubljano

Eden najobetavnejših violončelistov svoje generacije bo v Slovenski filharmoniji izvedel Haydnov Koncert.
Danica Lovenjak18. 8. 2026 | 12:12
11:25
Bulvar  |  Domači trači
NENAVADNE SANJE

Tina Košir sanjala Mileno Zupančič, nekaj ur pozneje pa izvedela za njeno smrt: »Z mojo mamo sta se smejali, peli in plesali ...«

Sanje si je zjutraj zapisala v dnevnik, še isto popoldne pa izvedela žalostno novico.
Kaja Grozina18. 8. 2026 | 11:25
11:07
Poletje s SN
KEP'CA ZA GASILCE

Pomaga gasilcem, saj oni pomagajo nam: Slaščičarna Križevci zbrala že več kot 10.000 evrov

Sredstva za novo opremo in izobraževanje mlajših generacij.
Oste Bakal18. 8. 2026 | 11:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANCE

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Slovenske novice12. 8. 2026 | 08:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Slovenske novice12. 8. 2026 | 11:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki