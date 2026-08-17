Kitarist Fehtarjev ponosen na svojo Meri (FOTO)

Za Matica Plevela, kitarista Fehtarjev in Ansambla Saša Avsenika, se je letošnji 36. Slovenski kasaški derbi v Ljutomeru zapisal med tiste dni, ki jih ne bo pozabil. Njegova kobila Mermaid, ljubkovalno Meri, je osvojila prvo mesto in potrdila, da sodi v sam vrh svoje generacije. Matic je dirko spremljal ob stezi, največ napetosti pa je občutil v zadnjem ovinku pred ciljno ravnino. »Takrat nisem slišal nič, samo gledal sem mojo Meri, za katero smo navijali z mojimi prijatelji. V glavi sem imel samo eno željo, da Meri zdrži tisti finiš. In ga je.« Ko je kot prva prečkala cilj, so na plan prišla vsa čustva. »To je bil vrtiljak čustev. Zadovoljstvo, sreča, ponos na kobilo in celotno ekipo, na drugi strani pa tudi solze sreče in olajšanja. Ko je Meri kot prva prečkala cilj, je ves pritisk naenkrat popustil,« pripoveduje Plevel.

Matic Plevel z družino Sagaj, ki je zaslužna za veliki uspeh.

Ljubezen do konjev je pokazal tudi v videospotu za pesem Opacupa, kjer je nastopil v kavbojski opravi.

Njegova ljubezen do konjev sega v otroštvo. Pri devetih letih je v domačem Zalogu pristopil do Maksa Tuška in njegove družine ter jih vprašal, ali bi lahko pomagal pri konjih. »Že od nekdaj sem občudoval te plemenite in elegantne živali. Pomagal sem jih čistiti, božal sem jih in kidal hlev. Tako se je pravzaprav vse začelo.« Takrat še ni razmišljal o tekmovanjih, želel si je predvsem njihove bližine. Pozneje je začel obiskovati kasaške dirke, navdušil pa se je tudi nad western jahanjem. Mermaid ima odličen rodovnik, med njenimi sorojenci sta uspešna Maugli in Maya Viva, ime pa ji je izbral trener Janko Sagaj. Na stezi jo odlikujeta borbenost in hiter štart, zaradi katerega si zna hitro priboriti dober položaj. V hlevu pa pokaže tudi bolj živahno plat. »Pri vsakodnevni negi zna biti precej nemirna, pred dirko pa se povsem umiri in osredotoči. Med vsemi konji je vedno prva pri krmilniku in ga tudi prva izprazni,« se nasmehne Matic.

Že od nekdaj sem občudoval te plemenite in elegantne živali.

Na derbiju je Meri z voznikom Jožetom Sagajem mlajšim na 2600 metrov dolgi preizkušnji dosegla kilometrski čas 1:16,5 in osvojila najpomembnejšo lovoriko slovenskega kasaštva. »Zdaj ima največ zmag, najboljši osebni rekord, dobre rezultate beleži tudi v tujini, v svoji generaciji je tudi največ zaslužila. Zato si naziv absolutno zasluži,« pravi njen ponosni lastnik. Zmaga je bila še bolj čustvena, ker jo je na hipodromu spremljal tudi Jože Sagaj starejši, oče Janka in Jožeta Sagaja mlajšega, ki se v zadnjem obdobju spopada z boleznijo. »Ogromno nam pomeni, da se je tisti dan počutil dovolj dobro, da je lahko prišel in zmago doživel skupaj z nami,« pravi Plevel. V Ljutomeru so ga podpirali tudi družina in številni prijatelji, med njimi nekateri člani Ansambla Saša Avsenika in Fehtarjev, zato je bil uspeh Meri zanj še toliko bolj poseben.