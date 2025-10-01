Kje je Ana Tavčar? Gledalci pogrešajo priljubljeno voditeljico

Oddaja Dobro jutro je že zakorakala v novo sezono, kar so zvesti gledalci hitro opazili. Na fotografiji, ki jih je RTV objavila ob začetku sezone, so kot »jutranjiki« zapisana imena voditeljev: Ljubica Mlinar Plešec, Andrej Hofer, Špela Močnik Paradiž in Karin Sabadin.

Še posebej izstopa prihod Andreja Hoferja, ki se je pridružil jutranji ekipi. A ob tem gledalci niso mogli spregledati, da med voditelji manjka ena izmed najbolj priljubljenih obrazov – Ana Tavčar.

Na RTV smo povprašali, zakaj je ni na ekranu. Odgovorili so kratko: »Ana Tavčar je trenutno odsotna, zato ne vodi oddaj.«

Novinarska vprašanja smo naslovili tudi neposredno na voditeljico Tavčar, ki je bila doslej vedno odzivna, tokrat pa je ostala tiho.

Tudi njen profil na Instagramu, kjer je bila sicer zelo aktivna, že nekaj časa sameva. Nazadnje se je oglasila sredi maja.

Gledalci si vsekakor želijo, da bi se Ana spet kmalu vrnila na male zaslone.

Oddaja Dobro jutro je v preteklosti že doživela precej menjav na voditeljskih mestih. Vrsto let jo je vodil David Urankar, ki je lani prekinil sodelovanje z RTV Slovenija in odšel na Planet TV. Špela Močnik se je ekipi pridružila že leta 2017, ko je zamenjala Katjo Tratnik, ki se je nato ekipi spet pridružila in spet odšla. Lani so se morali zaradi finančnih rezov posloviti od štirih honorarnih voditeljev, med drugim od Boštjana Romiha in Danice Lovenjak.

Trenutno lahko oddaje iz ljubljanskega studia ob ponedeljkih, sredah in petkih spremljate v družbi Špele Močnik Paradiž, Ljubice Mlinar Pešec, Monike Tavčar, Karin Sabadin in Mojce Mavec, vsak četrtek pa oddaja poteka iz koprskega studia.