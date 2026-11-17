Luka Mesec je po nedeljskem volilnem večeru znova pritegnil pozornost, tokrat ne zaradi političnih izjav, temveč zaradi svojega puloverja. Na spletu so namreč opazili zanimivo podrobnost, ki je sprožila hudomušna vprašanja o tem, kako je preživel noč z nedelje na ponedeljek. Mesec je v nedeljo v volilnem štabu, kjer je razposajeno pričakoval rezultate lokalnih volitev, nosil bež zimski pulover. Prav takšnega so gledalci opazili tudi na ponedeljkovih večernih soočenjih pri Urošu Slaku. Opažanje je izpostavil tudi portal, ki se ukvarja s satiro slovenskega družbenega dogajanja. Ob tem se je pojavilo šaljivo vprašanje, kje je Mesec pravzaprav spal, da je naslednji večer nosil enako oblačilo. Seveda ponovna izbira istega puloverja še ničesar ne pove o tem, kje je politik preživel noč. Morda gre zgolj za njegov najljubši kos oblačila, ki ga rad nosi ob pomembnih priložnostih. Lahko pa je v ozadju tudi kanček vraževernosti, saj nekateri ljudje verjamejo, da jim določena oblačila prinašajo srečo. Kaj je pravi razlog, Mesec ni pojasnil, je pa nenavadno modno naključje ponudilo nekaj gradiva za spletne šaljivce.

Pulover v nedeljo in ponedeljek zvečer. FOTO: Instagram

Pred volitvami v savno in na masažo

Spomnimo, da smo Mesca v nedeljo obiskali v njegovem volilnem štabu, kjer je naši novinarki odgovoril tudi na nekaj precej bolj osebnih vprašanj. Razkril je, da si je pred napornim nadaljevanjem volilne tekme privoščil nekaj zasluženega oddiha. »Privoščil sem si tisto, kar najbolj potrebujem pred drugim krogom. Včeraj hribe, danes pa savna in masaža,« nam je zaupal. Precej bolj skrivnosten je postal, ko je beseda nanesla na njegovo ljubezensko življenje in zmenke. Povedal je, da bo zanje več časa po volitvah, podrobnosti pa je raje zadržal zase. Zanimivo je bilo tudi njegovo priznanje, da je vraževeren, čeprav razlogov za to ni želel razkriti. »Ne bom izdal, zakaj sem vraževeren,« je dejal in tako pustil nekaj prostora za ugibanja. Ob tem je omenil še leto ognjenega konja, ki po njegovih besedah napoveduje velike spremembe tako v Ljubljani kot na zasebnem področju. Njegove besede so zdaj ob spletnem ugibanju o skrivnostnem puloverju dobile še nekoliko bolj hudomušen pridih. Ali je bež pulover zgolj udobna izbira, najljubši kos garderobe ali morda celo njegov talisman za srečo, pa za zdaj ve le Mesec sam.