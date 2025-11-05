Kje je Špela Grošelj? Poglejte, kdo jo bo nadomeščal v šovu (FOTO)

Komentatorska oddaja priljubljenega šova Poroka na prvi pogled je trenutno na vrhuncu – poroke, prepiri, solze in nasmehi tekmovalcev vsak teden držijo gledalce pred zasloni. Ob šovu že tradicionalno teče tudi spremljevalna komentatorska oddaja, ki jo vodijo Špela Grošelj, Miha Hercog, Tanja Kocman in Sonja Javornik. A tokrat bo za voditeljskim pultom prišlo do spremembe.

Pol ekipe v postelji, oddaja z novo zasedbo

Voditelji so danes sporočili, da bo oddaja ta teden nekoliko drugačna. »Zaradi bolezni v ansamblu bo ta teden malo drugačna zasedba,« so sporočili.

Kot kaže, je zbolela kar polovica ekipe – med njimi tudi Špela Grošelj in Sonja Javornik. Kljub temu oddaja ne bo obstala, saj produkcija skrbi, da gledalci ne bodo ostali brez doze ljubezenskih komentarjev in zabavnih prigod.

FOTO: Zaslonski posnetek

Namesto Špele prihaja Saška Landero!

Namesto Špele in Sonje bo tokrat za voditeljski pult sedla Saška Landero, ki ima s srečno in nesrečno ljubeznijo precej izkušenj iz prve roke.

Po ločitvi od Mihe Hercoga, s katerim sta bila dolgoletna partnerja, naj bi Saška zdaj srečo našla v objemu nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.

Zagotovo bo imela povedati marsikaj zanimivega o ljubezni, razhodih in iskanju pravega partnerja – teme, ki jih v šovu Poroka na prvi pogled nikoli ne zmanjka.