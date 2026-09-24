Kje je Urška? Bila na sprejemu in na dogodku Melanie Trump, a pred fotografi je ostala skrita... (FOTO)

Janez Janša se od začetka tedna mudi v New Yorku, kjer vodi slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. V torek se je udeležil odprtja splošne razprave in tradicionalnega sprejema generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa, danes pa ga čaka še nagovor pred Generalno skupščino.

Z njim je v New Yorku tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Skupaj sta se udeležila tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Prav na tem sprejemu je Janša, kot je pozneje razkril, Trumpa povabil na obisk v Slovenijo.

Bila je pri Melanii, toda kje so fotografije?

Precej bolj zanimiva je njena udeležba na posebnem dogodku Melanie Trump Fostering the Future Together. Pobuda ameriške prve dame trenutno združuje 57 držav in je namenjena predvsem izobraževanju otrok, digitalni pismenosti ter odgovorni uporabi sodobnih tehnologij in umetne inteligence. Melania Trump je na srečanju gostila predstavnike oziroma partnerice voditeljev iz številnih držav, med drugim iz Velike Britanije, Južne Koreje, Filipinov, Poljske, Ukrajine, Turčije, Združenih arabskih emiratov, Paname in Kanade. Bela hiša je ob dogodku objavila tudi več podrobnosti o programu in sodelujočih državah.

Toda čeprav je Urškina udeležba potrjena, je na uradnih skupnih fotografijah zaenkrat ni mogoče najti. Na fotografijah so Melania Trump, več drugih prvih dam in partnerjev voditeljev ter predstavniki tehnoloških podjetij, medtem ko Urške med jasno prepoznavnimi obrazi ni. Tudi uradna galerija Bele hiše z dogodki ob Generalni skupščini objavlja več deset posnetkov Donalda in Melanie Trump ter različnih državnikov, vendar Urške med njimi nesrečno ni.

To seveda ne pomeni, da dogodka ni obiskala, saj je bila njena udeležba je bila javno potrjena, očitno pa se za razliko od nekaterih drugih udeleženk ni preveč pozirala fotografom. Le eno fotografijo smo našli, kjer in zamegljenega ozadja gleda obraz, ki pa bi modra vendarle pripadal naši Urški.

FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Melania zbrala skoraj 60 držav in tehnološke velikane

Srečanje sicer ni bilo zgolj protokolarno. Melania Trump je predstavila širitev pobude, ki zdaj povezuje skoraj 60 držav, ter nova partnerstva z zasebnim sektorjem. Med podjetji, ki so se vključila, so Adobe, Amazon, Google, Intel, Starlink in Zoom. Dogodka sta se udeležila tudi Tim Cook in prvi mož HP-ja Enrique Lores. Google bo za širitev programa izobraževanja učiteljev na področju umetne inteligence namenil štiri milijone dolarjev, Zoom pa 2,75 milijona dolarjev za izobraževalne projekte in pomoč organizacijam pri uvajanju umetne inteligence. Intel bo svoje programe digitalne pismenosti razširil v dodatne države, Amazon pa študentom omogočil dostop do razvojnih orodij.

Melania je ob tem poudarila, da cilj ni le otrokom omogočiti dostop do novih tehnologij, temveč jih naučiti, kako jih uporabljati varno in odgovorno. Pobuda Fostering the Future Together je bila prvič predstavljena lani ob 80. zasedanju Generalne skupščine OZN.

Janše pa na zaslonih ne manjka

Medtem ko je Urška v New Yorku precej bolj neopazna, je Janez Janša v teh dneh prisoten na številnih dogodkih in tudi na ameriških televizijskih zaslonih. Nastopil je na Newsmaxu, kjer je govoril o odnosih med Slovenijo in ZDA ter razkril, da je Trumpa povabil v Slovenijo.

Pod objavami njegovega televizijskega nastopa so se hitro oglasili tudi slovenski komentatorji, ki so se iz gostovanja predvsem šalili. Nekateri so se norčevali iz same mreže in njene gledanosti, drugi iz Janševe angleščine, pojavil pa se je tudi komentar, ali je Newsmax »nova podružnica Nove24TV«.