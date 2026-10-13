Klakočar in Rop razkrila manj znane informacije: »Spoznala sva se v srnicah ...« (VIDEO)

Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop sta ob sproščenem kosilu razkrila tudi precej bolj osebno plat svojega dolgoletnega poznanstva. Ko je beseda nanesla na njuno prvo srečanje, sta morala najprej nekoliko pobrskati po spominu. »Kje sva se spoznala?« sta se vprašala, nato pa je odgovor hitro prišel. »V vrtcu, skupina srnice,« sta se spomnila. Oba sta namreč v isti vrtec vozila svoje otroke, prav skupina Srnice pa je bila prva skupna točka njune zgodbe. Iz bežnega starševskega poznanstva se je skozi leta razvilo sodelovanje, ki je danes dobilo tudi politično razsežnost. V sproščenem pogovoru sta razkrila še, da naj bi bil med njima bolj trmast Rop. Rop je ob tem povedal, da pri njej ceni predvsem načelnost in to, da so ji pomembni principi. Klakočar Zupančičeva pa je pri Tonetu, kot ga je poimenovala v pogovoru, izpostavila predvsem njegovo človečnost. Njuno današnje politično sodelovanje ima torej korenine precej dlje v preteklosti, kot bi marsikdo pričakoval.

Od skupine Srnice do skupne politične poti

Nekdanji predsednik vlade Anton Rop in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sta septembra ustanovila novo politično stranko Ljubljana smo vsi, ki ji tudi sopredsedujeta. Ljubljana smo vsi Na prihajajočih lokalnih volitvah se Rop podaja v tekmo za ljubljanskega župana, Klakočar Zupančičeva pa bo kandidirala za mestno svetnico oziroma nastopila kot nosilka liste. Skupno pot sta javno začela napovedovati že poleti, ko je Klakočar Zupančičeva potrdila, da pripravljata skupno listo za volitve v prestolnici. Danes tako skupaj nastopata tudi na dogodkih in predstavljata svoje poglede na prihodnost Ljubljane. Na spletni strani stranke poudarjata idejo mesta, ki naj bi bolj poslušalo prebivalce in jim olajšalo vsakdanje življenje.

Skupaj se podajata v občinsko politiko. Foto: Dejan Javornik

Ob vseh programskih in političnih vprašanjih pa sta z zgodbo iz vrtca pokazala še manj formalno stran svojega sodelovanja. Njuno poznanstvo se namreč ni začelo v parlamentu, vladi ali na političnem sestanku, ampak med starši otrok v vrtčevski skupini. Prav zato je njun odgovor o Srnicah ponudil nekoliko nepričakovan vpogled v ozadje današnjega političnega tandema. Iz iste vrtčevske skupine otrok sta tako mnogo let pozneje prišla do skupne liste in skupnega nastopa na lokalnih volitvah. Kako uspešna bo ta pot, bodo odločili ljubljanski volivci na volitvah.