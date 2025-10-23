Klara Kralj in Žan razkrila čudovito skrivnost: dojenček prihaja konec maja (VIDEO)

Naša priljubljena vplivnica in tiktokerka Klara Kralj je svojim sledilcem na družbenih omrežjih razkrila veselo novico, ki je mnogim ogrela srce. Z možem Žanom, s katerim sta se poročila v začetku leta, pričakujeta prvega otroka.

Na objavljeni fotografiji, ki je dobesedno stopila srca sledilcev, stojita objeta sredi vinograda, oblečena v ujemajoči se beli majici in hlače. V rokah držita majhne bele otroške supergice – nežen simbol novega življenja, ki prihaja.

Klara je ob posnetku in fotografiji zapisala čustveno sporočilo:

»Imela sva svoje načrte, a Bog je za naju imel boljši plan. Ko najmanj pričakuješ, se odpre nova pot, po kateri bomo zdaj hodili skupaj. Se vidimo konec maja.«

Z zapisom je razkrila, da dojenček prihaja konec maja, kar pomeni, da je mladi par že trdno zakorakal v najlepše obdobje pričakovanj.

Njuni sledilci so jima v komentarjih zasuli z valom srčkov. Klara in Žan, ki svojo ljubezensko zgodbo delita iskreno in brez olepšav, sta znova dokazala, da ju povezuje močna in pristna ljubezen.

Iskrene čestitke srečnemu paru izrekamo tudi v uredništvu.