Vplivnica zanosila, zdaj je razkrila boleče podrobnosti o svoji tašči: »Maske so padle«

Vplivnica Klara Kralj (26), ki je pred kratkim razkrila, da je nepričakovano zanosila in s svojim soprogom Žanom pričakujeta prvega otroka, je na družbenih omrežjih znova pokazala svojo iskrenost. Sledilcem je dovolila vpogled v svoje zasebno življenje, ki ni vedno tako popolno, kot se zdi na prvi pogled.

Tokrat je odgovarjala na vprašanja oboževalcev, ki so jo radovedno zasuli z vprašanji o nosečnosti, poroki, starših in tašči. In Klara, kot je že večkrat dokazala, ni ovinkarila.

O nosečnosti in reakcijah staršev

Ena izmed prvih tem je bila njena nosečnost. Na vprašanje, kako so novico sprejeli domači, je razkrila: »Ah, moji so cveteli od veselja. Vsi so že komaj čakali, da to poveva.«

Ko pa je prišla tema na Žanove starše, se je njen ton spremenil: »Njegovi pa... Mami je bila samo vesela. Za ostale pa ne veva nič, jih ni bilo.«

Sledilci so se dotaknili tudi poroke, ki je potekala v manjšem krogu. Ko jo je nekdo vprašal, zakaj Žanovih staršev ni bilo na poroki, je Klara odgovorila brez olepševanja: »Zelo nesramno! Pač ni jim bilo. Oni niso za tako, je bilo odgovor. Imel je ob sebi zlatega bratranca in njegovo družino ter prijatelje. Pa seveda mene,« je odgovorila Klara.

Med odgovori se je dotaknila tudi odnosa z Žanovimi starši po zaroki. »Na začetku je bilo vse okej, super fajn. Pol po zaroki so pa maske padle in realnost je udarila. Iskreno ne vem, od kje Žanu toliko ljubezni, ker se je doma ni naučil. Upam, da mu jaz to luknjo zapolnim, kolikor se le da.«

Klara in Žan sta oba edinčka, kar po njenih besedah pomeni, da se zanašata drug na drugega bolj kot kdaj koli prej.

S svojo odprtostjo in neposrednostjo si je Klara znova pridobila simpatije mnogih, ki ji zdaj želijo predvsem mirno nosečnost in veliko sreče pri vlogi, ki jo čaka – vlogi mamice.