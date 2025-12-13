Klemnu Slakonji prekipelo zaradi letošnje Evrovizije, to bo poslal organizatorjem (VIDEO)

Klemen Slakonja je na Instagramu sporočil, da bo na sedež Evropske radiodifuzne zveze (EBU) poslal lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga je dal izdelati za projekt, v katerem je imitiral vse evrovizijske zmagovalce tega tisočletja. Pojasnil je, da ta rekvizit po njegovem danes simbolizira »lažne vrednote EBU«, zato bo v Ženevo poslal tudi račun z zahtevo za povračilo »vsakega centa«, ki ga je porabil za »kos pleksi stekla«.

Odločitev EBU, da Izrael lahko sodeluje na prihajajoči Evroviziji, še naprej razdvaja javnost. Slakonja se je oglasil dan po tem, ko je nekdanji zmagovalec Evrovizije Nemo sporočil, da bo vrnil kristalni mikrofon, ki ga je prejel ob zmagi.

V videu je Slakonja najprej šaljivo pripomnil, da na Evroviziji nikoli ni zmagal, »le visel z glavo navzdol kot zmeden netopir«, nato pa resneje poudaril, da Evrovizijo obožuje in da je prav zato ustvaril projekt z imitacijami ter si dal narediti »lažen evrovizijski pokal«. Dodal je, da EBU tekmovanje javno povezuje z vrednotami, kot so enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse, a da se mu danes zdi, da to ne drži več – zato ga bo poslal na sedež EBU, skupaj z računom. Video je sklenil z besedami: »Hvala, Evropa. Upam, da nam bo nekako uspelo rešiti Evrovizijo.«