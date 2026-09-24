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NIK POPOVIČ

Klobasa nič več najlepši? Na obali dobil mlado konkurenco za naziv »najlepšega župana« (FOTO)

Davida Klobaso že leta spremljajo nazivi kot so »najlepši« oziroma »najbolj seksi slovenski župan«. Pred letošnjimi lokalnimi volitvami pa je med kandidati izstopil še en precej fotogeničen 29-letni obraz.
Nik Popovič FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
Nik Popovič FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 24. 9. 2026 | 19:32
2:17
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Že zelo dobro poznamo Davida Klobaso, župana Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki se ga je v javnosti že pred leti prijel naziv enega najbolj postavnih slovenskih politikov. Tudi sam se je letos v podkastu Iztoka Gartnerja brez večjih zadržkov pogovarjal o tem, kako doživlja oznako »najbolj seksi župan«. A lokalne volitve utegnejo na politično sceno pripeljati nov obraz, ki že zdaj dobiva precej pozornosti tudi zunaj političnih rubrik in okvirjev. Predvsem v očeh žensk.

Star 29 let, podjetnik in »moški meseca«

Nik Popovič je sin nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, lastno poslovno pot pa je začel precej zgodaj. Rad pove, da je prvi večji občutek odgovornosti doživel že pri 19 letih, ko je moral prvič izplačati plače zaposlenim. Danes je v njegovem podjetju več kot 70 ljudi. Podjetništvo ima sicer v družini dolgo tradicijo. Njegov dedek Branko je leta 1954 ustanovil Steklarstvo Popovič, Nik pa se je pozneje usmeril predvsem v gostinstvo in druge poslovne projekte. Revija Grazia ga je septembra predstavila celo kot svojega »moškega meseca«. Sam se opisuje kot preprost, praktične in urejen. Rad ima kakovostna oblačila in čiste čevlje. Čez deset let se še vedno vidi v Kopru in si želi tudi družine.

Nik je letos tudi uradno vstopil v boj za koprskega župana. Med njegovimi tekmeci so aktualni župan Aleš Bržan, Mateja Hrvatin Kozlovič, Jasna Softić, Zmago Jelinčič in drugi kandidati. Morda nekoliko bolj nenavadno pa je, da se bo istočasno za županski položaj potegoval tudi njegov oče Boris Popovič, le da ne več v Kopru. Dolgoletni nekdanji koprski župan tokrat kandidira v sosednji Izoli.

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