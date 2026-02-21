  • Delo d.o.o.
ČETRTA RUNDA

Kmetija, Exatlon, nato celo Love Island... Boris ponovno odhaja v resničnostni šov! (VIDEO)

Postavni 29-letni bivši nogometaš, ki je žogo že pred leti zamenjal za kamero, v svetu resničnostnih šovov ostaja prav po športno vztrajen. Preizkusil se je v dveh slovenskih šovih, nato celo naredil veliki preboj v najbolj priljubljen šov Velike Britanije, a bil dokaj hitro izigran. Boris Vidović ne bo odnehal - čas je za hrvaški Survivor.
Boris se kamere še ni naveličal. Odhaja v hrvaški Survivor. FOTO: Nova Tv
Boris se kamere še ni naveličal. Odhaja v hrvaški Survivor. FOTO: Nova Tv
G. P.
 21. 2. 2026 | 12:54
 21. 2. 2026 | 12:54
2:03
A+A-

Čeprav je še nekaj časa nazaj menil, da se pred resničnostne kamere ne bo več podal, si je simpatični Boris Vidović mogoče ponovno malo premislil. Zadnji dve leti se je sicer posvetil delu kot model - najprej v Dubaju, nato pa še v Londonu. A razburljivost resničnostnih šovov ga preprosto privlači. 

image_alt
Nekdanji nogometaš Boris Vidović odhaja v tujino po nove izkušnje

Oddaja Survivor, ki je v osnovi šov, kjer se morajo kandidati izkazati tako v moči, kot vzdržljivosti in disciplini, bo Borisu kot nekdanjemu športniku morda na kožo pisan bolje kot romantični šovi, kakršen je Love Island. Mladi lepotec sicer tudi ljubezen še vedno išče, kar pomeni, da bo ob vročih prizorih, s katerimi bo peta sezona hrvaške različice šova postregla, zagotovo preteklo kar nekaj dekliške sline. Sezone Survivorja se namreč vedno snemajo na eksotičnih destinacijah, zadnje tri so posneli v Dominikanski republiki.

Mamo skrbi zanj

V kratkem predstavitvenem intervjuju je Ljubljančan povedal par malenkosti o sebi, a so nam vse večinoma že znane. Še vedno se ukvarja z modelingom, njegovega srca ni osvojila še nobena, v igro odhaja borben, v divjini pa ga najbolj skrbi odsotnost kopalnice. Ker zna biti ta šov tudi nekoliko nevaren, njegovo mamo malce skrbi, ampak je v glavnem zanimivih podvigov svojega sina že vajena.

Šov bo prenašala hrvaška Nova TV, bo pa podobno kot prejšnja leta potekal v sobivanju hrvaških in srbskih tekmovalcev. Glede vsega ostalega pa se bomo zaenkrat še morali pustiti presenetiti.

