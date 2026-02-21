Kmetija, Exatlon, nato celo Love Island... Boris ponovno odhaja v resničnostni šov! (VIDEO)

Čeprav je še nekaj časa nazaj menil, da se pred resničnostne kamere ne bo več podal, si je simpatični Boris Vidović mogoče ponovno malo premislil. Zadnji dve leti se je sicer posvetil delu kot model - najprej v Dubaju, nato pa še v Londonu. A razburljivost resničnostnih šovov ga preprosto privlači.

Oddaja Survivor, ki je v osnovi šov, kjer se morajo kandidati izkazati tako v moči, kot vzdržljivosti in disciplini, bo Borisu kot nekdanjemu športniku morda na kožo pisan bolje kot romantični šovi, kakršen je Love Island. Mladi lepotec sicer tudi ljubezen še vedno išče, kar pomeni, da bo ob vročih prizorih, s katerimi bo peta sezona hrvaške različice šova postregla, zagotovo preteklo kar nekaj dekliške sline. Sezone Survivorja se namreč vedno snemajo na eksotičnih destinacijah, zadnje tri so posneli v Dominikanski republiki.

Mamo skrbi zanj

V kratkem predstavitvenem intervjuju je Ljubljančan povedal par malenkosti o sebi, a so nam vse večinoma že znane. Še vedno se ukvarja z modelingom, njegovega srca ni osvojila še nobena, v igro odhaja borben, v divjini pa ga najbolj skrbi odsotnost kopalnice. Ker zna biti ta šov tudi nekoliko nevaren, njegovo mamo malce skrbi, ampak je v glavnem zanimivih podvigov svojega sina že vajena.

Šov bo prenašala hrvaška Nova TV, bo pa podobno kot prejšnja leta potekal v sobivanju hrvaških in srbskih tekmovalcev. Glede vsega ostalega pa se bomo zaenkrat še morali pustiti presenetiti.