ALEKSANDRA APRIL

Kmetije je konec, 50 000 evrov je bilo podeljenih v krvavem boju, kjer je bil zlomljen tudi prst (FOTO)

Znan je zmagovalec finalnega boja dvanajste sezone Kmetije. Spopadla sta se Jan Zore in Aleksandra April.
Zmagovalka je Aleksandra. FOTO: Slovenske novice

Aleksandra je prejela šopek, čaka pa jo tudi obljubljena nagrada. FOTO: Slovenske novice

Finalista sta bila vesela drug za drugega. FOTO: Slovenske novice

Dogodek je povezovala ena in edina Natalija Bratkovič. FOTO: Slovenske novice

Ob zaključku so tekmovalci planili v zrak in proslavili eno najbolj gledanih sezon resničnostnih šovov pri nas. FOTO: Slovenske novice

G. P.
 28. 5. 2026 | 21:00
Medtem, ko smo že kmalu po pričetku predvajanja letošnje sezone Kmetije potihem vedeli, da utegne surov entuziazem in močna klanska taktika vse do finala uspešno potisniti Jana Zoreta, ne bi nikoli uganili, da mu bo nasproti stala drobna Aleksandra April. Jan, ki je obkrožen z močno podporo Juša Čopa, novega dekleta Eme Dragišić, občasno tudi brata dvojčka Žana Zoreta, delno pa tudi drugih občasnih podpornikov že od vsega začetka odprto ciljal na zmago, ni pričakoval, da ga bo po desni prehitela Aleksandra, ki je bila na trenutke povsem sama.

Medtem ko je bil Jan močan nasprotnik, ki so se ga sotekmovalci bali postaviti v areno, je bila Aleksandra večkrat na tnalu. Da je močna nasprotnica je morala večkrat dokazati v areni. Velik del tekmovanja je bila smatrana kot nepomembna konkurenca, ki se jo lahko znebijo kadarkoli bo potrebno. A še zdaleč ni bilo tako. K njeni uvrstitvi v finale je veliko pripomogel Dejan Guzej, s katerim se je zbližala tik pred njegovim odhodom, v zadnjem delu dogajanja pa je postal še glava porotnikov, tako da je Aleksandrin podporni sistem dobil pravo hrbtenico. Čeprav jo je Dejan sprva podprl tudi za to, ker ni želel da zmaga Janov klan, mu je na koncu zelo prirastla k srcu. Podobno se je zgodilo tudi z drugim finalistom Francem Vozlom, ki ji je postal naklonjen šele proti koncu. Aleksandrina življenjska zgodba namreč ni enostavna, kar smo izvedeli šele v drugi polovici oddaje.

Končno bo lahko zaživela svobodno in po svoje

Izgleda, da so Aleksandro tudi tekmovalci bolje spoznali šele proti koncu, prav tako kot tudi gledalci. Da ima za sabo izjemno težek del življenja je povedala, ko je spregovorila o bivšem zakonu. »Bila sem poročena 25 let, bivši mož je zadnjih deset let vozil tovornjak. Tako da sem praktično bila mama in ata. Čeprav je prišel domov, ampak je bolj prišel domov štrene mešat, pa mi oteževati zadevo, kot pa da bi mi pomagal«, je povedala za Pop Tv. Bil je tudi precej posesiven, kar je skupaj z življenjskimi napori na njej pustilo veliko rano. »Žalostno je to, da živiš v enem takem svetu, v katerem ne bi smel živeti nihče, pa tega sploh ne veš, zaradi tega, ker je to zate normalno. Ker se ti to dogaja vsak dan. Saj ne veš, kdaj je bolje, da udariš po mizi, pa rečeš, zdaj pa dovolj. Da užgeš nazaj. Po eni strani je to nekako najbolje, ker s tem ljudem pokažeš, da ne morejo hoditi po tebi. Je pa res, da se moraš odločiti, kaj boš za to tvegal. A se splača tvegati vse tisto, kar si naredil? A se splača tvegati otroke? A si sposoben na novo začeti življenje in kolikokrat si ga sposoben na novo začeti?«, se je spraševala tekom oddaje.

Da je Aleksandrina pot težka je kameri razkril tudi Franc, ki mu je zaupala, da po šovu nima kam iti. Par dni bo preživela pri hčerki, nato pa mora najti svoje bivališče in obrniti nov list. 50 000 evrov bo odlična popotnica za novo življenje.

Zadnji boj se je končal krvavo, morali so ga prekiniti

Pomerila sta se v metu sekire, pratiki in nazadnje igri slepe miši. Vrstni red je bil obema izjemno pomemben, saj odloča zmaga že dveh zaporednih iger, finalista pa sta bila spretna v nasprotnih znanjih - Jan v moči, Aleksandra pa v znanju. Po pričakovanjih je prvi boj zmagal Jan, drugega pa Aleksandra.

Odločala je zadnja igra, slepe miši, kjer je Jan popolnoma izgubil nadzor. Aleksandro je med napadom, v kateri mu je želela po pravilih igre odvzeti kraguljčke, ugriznil, kar jo je popolnoma šokiralo. Govori se celo, da naj bi ji zlomil prst, vendar je bil prizor prikazan zelo na kratko. Natalija je dvoboj takoj prekinila in zamenjala igro. Nova igra, ‘sova na vereji’ je bila igra ravnotežja, v kateri nista imela fizičnega kontakta. Njuna naloga je bila držati ravnotežje na eni nogi, dokler prvi ne omaga, pri tem pa se je težavnost stopnjevala s prestopanjem na vedno višji podstavni kol. Pri enem izmed prestopov je Jan izgubil ravnotežje in usoda je bila odločena. Zmagovalka dvanajste sezone Kmetije je postala Aleksandra April.

