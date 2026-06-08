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SIMFONIČNI VEČER

Ko Jan zapoje z orkestrom: ganljiv poklon mami in ženi

Ob spremljavi simfonikov so njegove največje uspešnice dobile novo podobo, Križanke pa so za nekaj ur postale prizorišče glasbe in spominov.
Rdeča preproga Slovenskih novic je privabila številne goste. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Rdeča preproga Slovenskih novic je privabila številne goste. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Večer je minil v znamenju glasbe, čustev in navdušenega občinstva. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD

Večer je minil v znamenju glasbe, čustev in navdušenega občinstva. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD

Poseben Šokkast bo razkril utrinke iz zakulisja velikega glasbenega večera. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Poseben Šokkast bo razkril utrinke iz zakulisja velikega glasbenega večera. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Jan Plestenjak in Rok Lunaček sta skupaj poskrbela za enega od vrhuncev večera. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD

Jan Plestenjak in Rok Lunaček sta skupaj poskrbela za enega od vrhuncev večera. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD

Rdeča preproga Slovenskih novic je privabila številne goste. FOTO: DEJAN JAVORNIK
Večer je minil v znamenju glasbe, čustev in navdušenega občinstva. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD
Poseben Šokkast bo razkril utrinke iz zakulisja velikega glasbenega večera. FOTO: DEJAN JAVORNIK
Jan Plestenjak in Rok Lunaček sta skupaj poskrbela za enega od vrhuncev večera. FOTO: GAŠPER VRABEL, TONI KONRAD
Kaja Grozina
 8. 6. 2026 | 07:25
3:49
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Sobotni večer v ljubljanskih Križankah je pripadel Janu Plestenjaku. Eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov je pred razprodanim avditorijem pripravil koncert s simfoničnim orkestrom, na katerem so njegove največje uspešnice zaživele v nekoliko drugačni, bolj mogočni in čustveni podobi. Občinstvo je od prvih tonov naprej prepevalo z njim, večer pa je postregel tako z ganljivimi izpovedmi kot tudi z njegovim značilnim humorjem.

Slovenske novice smo bile del glasbenega spektakla, saj smo pred prizoriščem postavili rdečo preprogo in poseben foto kotiček, kjer so se fotografirali Janovi oboževalci in številni znani gostje. Med njimi smo opazili kuharskega mojstra Luko Jezerška, radijskega voditelja Miho Deželaka, voditelja Iztoka Gartnerja, Klemna Selakoviča, frontmana skupine Flirrt Roka Lunačka in številne druge.

Na moje koncerte hodijo samo samozavestni tipi.

Ko je Jan stopil na oder, ga je pričakal glasen aplavz večtisočglave množice. Njegove pesmi, ki jih občinstvo zna na pamet, so v spremljavi simfonikov dobile novo razsežnost, Križanke pa so za nekaj ur postale prizorišče skupnega prepevanja, spominov in čustev. »Starejši ko sem, več moških je na mojih koncertih. Žan Serčič ima zagotovo samo punce,« je v smehu dejal Jan. Nato pa dodal še eno misel, ki je požela glasen odziv: »Na moje koncerte hodijo samo samozavestni tipi. Če ste danes prišle s svojim, ga obdržite! Če ga pa še nimate, ga boste pa spoznale na mojem koncertu.«

Poseben Šokkast bo razkril utrinke iz zakulisja velikega glasbenega večera. FOTO: DEJAN JAVORNIK
Poseben Šokkast bo razkril utrinke iz zakulisja velikega glasbenega večera. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Večer iskrenih zgodb

Med najbolj ganljivimi trenutki večera je bil poklon njegovi mami, ki šteje že 92 let. Koncerta se je zelo želela udeležiti, vendar ji leta žal tega ne dopuščajo. »Zadnjič mi je rekla, da bi za ta koncert najela dron, ki bi nad obiskovalce spustil cvetne liste vrtnic. Potem pa je ugotovila, da za to potrebuje dovoljenje in da ideje ne bo mogla izpeljati,« je povedal Jan. Navdušeno je dodal, da ga pri teh letih še vedno preseneča njena domiselnost in življenjska energija. Mami je posvetil pesem Tebe imam, ki jo sicer poje v duetu z Nino Pušlar. Ker je bila Nina tokrat zasedena z drugim nastopom, je na oder stopila Monika Avsenik. »V bendu imam pevko, ki je pela na koncertih pri Bocelliju. Edini logičen naslednji korak je, da pride pet k meni,« se je pošalil Jan.

Posebne pozornosti je bila deležna njegova žena Tadeja Plestenjak. »To je prstan, ki pomeni, da si resen človek. Ko sem spoznal njo, sem postal drugačen človek,« je dejal in požel glasen aplavz občinstva. V nadaljevanju ji je posvetil eno od svojih ljubezenskih pesmi, obiskovalci pa so trenutek nagradili z dolgim aplavzom. Med vrhunci večera je bil tudi nastop z Rokom Lunačkom, s katerim sta skupaj zapela duet Prazna postelja.

Čeprav je koncert trajal več kot dve uri, obiskovalci niso bili pripravljeni oditi domov. Ko se je Jan po zadnji skladbi poslovil in zapustil oder, so ga z glasnim vzklikanjem hitro priklicali nazaj. Ne enkrat, ampak kar dvakrat. Ob prvi vrnitvi je zapel uspešnico Zame ti si lepa, ob drugi pa še To leto bo moje, s katero je sklenil enega največjih glasbenih večerov letošnjega poletja. V zakulisju Križank je Petra Kalan posnela ekskluzivni Šokkast, v katerem so svoje misli in vtise delili Monika Avsenik, Luka Jezeršek, Tomaž Mihelič, Coto, Iztok Gartner, Rok Lunaček, Anže Langus Petrovič in seveda Jan Plestenjak. 

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koncertKrižankeJan Plestenjakglasbapevecjubilej
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