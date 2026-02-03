  • Delo d.o.o.
RAZKRIVAMO

Ko je bila Pia še Elvis, je pela v glasbeni skupini (VIDEO)

Arhivski posnetki razkrivajo obdobje pred televizijsko prepoznavnostjo in zmago v šovu Big Brother.
Pia Filipčič vstopa v letošnjo Kmetijo. FOTO: Domen Jugovar
Pia Filipčič vstopa v letošnjo Kmetijo. FOTO: Domen Jugovar
K. G.
 3. 2. 2026 | 17:32
1:52
A+A-

Pia Filipčič se po desetih letih vrača na televizijske zaslone. Zmagovalko tretje sezone resničnostnega šova Big Brother od ponedeljka spremljamo v novi sezoni šova Kmetija. Leta 2015 je vstopila v hišo Big Brother, kjer je s svojo iskrenostjo in življenjsko zgodbo hitro osvojila srca gledalcev. Iz šova je izstopila kot zmagovalka, sama pa ni nikoli skrivala, da bo denarno nagrado porabila za spremembo spola. Ta pomembni osebni korak je uresničila leta 2022, pozneje pa večkrat poudarila, da je prav ta odločitev pomenila začetek življenja, v katerem se je prvič počutila celovito in skladno s seboj.

Pred resničnostnimi šovi

Leta 2012 je kot Elvis Filipčič sodelovala v modnem resničnostnem šovu Agencija Milano, kjer je s svojo podobo pritegnila pozornost tako gledalcev kot modne stroke. Mnogi so jo primerjali s svetovno znanim manekenom Andrejem Pejićem, ki je v tistem času veljal za eno osrednjih imen sodobne mode. V najstniških letih pa je bil pomemben del njenega izražanja povezan z glasbo. Leta 2008 je kot Elvis sodelovala v Delovem projektu Uporniki, slovenski glasbeni skupini, nastali po vzoru priljubljene zasedbe Rebelde (RBD). Takrat so ga opisovali kot mirnega in vedno nasmejanega mladeniča, ki ga glasba sprošča in mu pomeni pomemben del vsakdana.

Pia kot Elvis Filipčič. FOTO: Miro Majcen
Pia kot Elvis Filipčič. FOTO: Miro Majcen

Prvi nastopi in delo v studiu so ji omogočili izkušnjo javnega nastopanja, ki je pozneje zaznamovala tudi njene nadaljnje televizijske korake. V novi sezoni šova Kmetija, ki se začne v ponedeljek, Pia napoveduje osredotočenost na delo, vztrajnost in premišljen pristop k tekmovanju. 

resničnostni šovBig BrotherKmetijaPia FilipčičElvis Filipčič
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
