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LEGENDA POSTALA RESNIČNOST

Ko legenda postane resničnost: Tretji kanu je pripeljal do usodnega »da« (FOTO)

Anja Pavlin in Jan Medle, dvojec Tretjega kanuja, sta si v soboto obljubila večno zvestobo.
Desetletno ljubezen sta Anja in Jan kronala s poroko v grajskem parku Klevevž pri Šmarjeških Toplicah. FOTOGRAFIJI: Anja Kozjan, Zaspomin Studio 
Desetletno ljubezen sta Anja in Jan kronala s poroko v grajskem parku Klevevž pri Šmarjeških Toplicah. FOTOGRAFIJI: Anja Kozjan, Zaspomin Studio 
Tanja Jakše Gazvoda
 5. 7. 2026 | 06:32
3:55
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Legenda pravi, da se v jutranjih ali večernih meglicah pod novomeškimi mostovi na reki Krki včasih mistično prikažejo trije kanuji. Če gresta dva človeka mimo in se odločita sesti v zadnjega, torej tretjega, se zgodi nekaj čarobnega: ko se v čolnu pogledata iz oči v oči in drug v drugem prepoznata sorodno dušo, ju to usodno in globoko poveže za vse življenje. Takšno pravljico živita tudi Anja Pavlin in Jan Medle, dvojec priljubljene novomeške glasbene zasedbe Tretji kanu. Zanju je bila minula sobota pravljična, pa tudi zdaj, ko sta na medenih tednih na grškem otoku Samos, presrečna živita svoje sanje.

Dolgoletno ljubezen sta okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž pri Šmarjeških Toplicah, obdana z dolenjskimi vinogradi in sadovnjaki. V družbi sorodnikov in prijateljev, med katerimi je bilo tudi kar precej znanih glasbenikov, sta dahnila usodni da. Ko je nevesta, ki je ves dan kar žarela od sreče, zagledala Ota Pestnerja, ni mogla skriti solz. Mladoporočenca sta sta bila vesela tudi, da se je vabilu odzval Drago Mislej - Mef z družino, z njimi je prišel tudi kuža Leonard, ki je bil ravno za to priložnost v pasjem salonu. Čarobnost poročnemu dnevu in noči so dali odlični pevci Mešanega pevskega zbora Pomlad iz Novega, pa Bort Ross z Nomadi, DJ Nack in seveda Oto. Tudi izbor uvodnih pesmi je bil prefinjen: pred svate sta prišla ob pesmi legendarnih Beatlesov All you need is love (Vse kar potrebujem, je ljubezen), pa tudi takte prvega plesa so narekovali Beatli v pesmi Till there was you (Dokler nisi prišla ti).

Anjo in Jana je na poroki presenetil Oto Pestner.
Anjo in Jana je na poroki presenetil Oto Pestner.

Če bo tako lepo, kot je bilo do zdaj, naj traja.

Povezala ju je glasba

Pred desetletjem je Anjo in Jana povezala glasba. Anja je namreč pri Janovem akustičnem projektu pela spremljevalne vokale in izkazalo se je, da morata ustanoviti band, v katerem bosta oba pisala pesmi in pela. Njuno prijateljevanje je čez čas preraslo v nekaj več. Preskočila je iskrica, ki je zanetila ogenj ljubezni, njuno strast pa je čutiti tudi v glasbi, ki jo ustvarjata. Tretji kanu, ki je bil sprva duo, potem je postal band, je doslej izdal tri albume; V vesolje (2017), Plovemo (2019) in Rio in Anu (2024). Poleg ustvarjanja v bandu je Anja izdala tudi samostojen glasbeni album za otroke z naslovom Prigode polžka Petra. Osem skladb iz pesmarice so odpeli najbolj prepoznavni pevci v slovenski glasbeni krajini: Rudi Bučar, Tone in Zara Kregar, Gregor Strasbergar in OPZ OŠ Bršljin, Anja Pavlin in Jan Medle, Tomislav Jovanović - Tokac (tudi producent albuma), Matevž Šalehar - Hamo, Jure Košir in Bort Ross, pri albumu pa so sodelovali tudi izjemni glasbeniki in producenti: Leon Firšt, Jani Lipičnik, Igor Ilić in Mario Babojelić. Anja se rada poda v vode žlahtne, nostalgične popevke. Pesem Novo mesto je čudovit pop šlager, ki ga je posnela z Mariborčanom Rokom Vilčnikom iz skupine Simpatico, popevka Lepo počasi je njen naslednji korak, kjer je združila moči z legendarnim Alfijem Nipičem, z Robertom Likarjem, kitaristom skupine Niet, pa je posnela skladbo Meni.

Mladoporočenca sta si v Grčiji vzela čas zase. Že kmalu po vrnitvi Anjo čakajo nove obveznosti, saj bo takoj nadaljevala z drugim večerom Festivala novomeško poletje, ki ga kot organizatorka pripravlja skozi sedem poletnih koncertov. Jana čaka nov glasbeni projekt, Anja pa po Prigodah polžka Petra pripravlja novo otroško knjigo. Tudi za kanujčke bosta znova ustvarjala; takrat, ko se jima bo na srce usedla kakšna lepa miselna melodija – navdiha po tako čarobnem vikendu zagotovo ne bo manjkalo. »Če bo tako lepo, kot je bilo do zdaj, naj traja,« pravi Anja.

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