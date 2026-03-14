PODKAST REALITY CHECK

Ko ljubezen do kamere preglasi ljubezen do partnerja: psiholog razlaga, zakaj je bil Matjaž iz Poroke na prvi pogled zlagan in resničen hkrati (VIDEO)

V prvem delu pete epizode Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad končno lotila Matjaža iz Poroke na prvi pogled, katerega šokanten preobrat v čustvih do neveste Mili je marsikateri ženski gledalki vzel sapo. Simpatičen primorec ima namreč neko temno plat, ki je skorajda nihče ni spregledal dovolj zgodaj. Niti Mili.
Matjaž je z nenadno ignoranco Mili po šovu šokiral gledalce. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
G. P.
 14. 3. 2026 | 14:03
A+A-

Matjaž Gorkič je bil v letošnji sezoni Poroke na prvi pogled zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih likov. Karizmatičen, nadvse odprti in vedno nasmejani novogoričan je predstavljal pojem skorajda idealnega partnerja tako dekletom znotraj šova, kot tudi gledalkam. Njegova nevesta, Mili Šef, pa je bila bolj zadržana. Izkazalo se je, da je imela s svojo zadržanostjo povsem prav, pravzaprav bi bilo zanjo bolje, če bi se odprla še manj, kot se je. Video prvega dela podkasta lahko vidite pod tem odstavkom.

Njuna zveza se je kar dolgo zdela obetavna, vse do prihoda Kirilla in Suzane sta veljala celo za idealen in daleč najbolj romantičen par sezone. Matjaž, ki je odnos stopnjeval vse do fizične intime, javnega priznanja ljubezni in spraševanja, ali bi Mili z njim imela otroka, pa se je v pičlih treh dneh po koncu šova popolnoma obrnil. Ne samo, da Mili ni več niti kontaktiral, izjavil je celo, da nimata ničesar skupnega, ter da se že osredotoča na novo partnerko. Kljub temu, da je bil tekom šova navidezno izjemno introspektiven tudi drugih parov, ki jih je znal zelo sočno pokritizirati in označiti za neiskrene, se je na koncu izkazalo, da besede črpa predvsem - iz sebe.

Ljubezen do Mili ali ljubezen do kamere?

Anja in strokovnjak mag. psihologije Timotej Strnad sta v tej epizodi podkasta razpravljala o tem, kako lahko potreba po pozornosti in ljubezen do javnega izpostavljanja vzbudita občutke, ki so lahko v takih šovih kot je Poroka na prvi pogled podobni zaljubljenosti - a v resnici nimajo nobene prave veze z ljubeznijo do partnerja znotraj eksperimenta. Strnad pojasnjuje, da visoko ekstrovertirani ljudje, kot je Matjaž, nenehno iščejo zunanje potrditve da bi dosegli priljubljenost, za ceno tega pa so včasih pripravljeni iti tudi nekoliko predaleč. Malenkost tako imenovanega »love bombinga« sta se verjetno zdela čisto primeren pristop k prepričevanju precej introvertirane Mili naj se odpre, saj bi s tem Matjaž zase ustvaril izgled popolnega lika zase, četudi je to počel nehote. Timotej je omenil, da so visoko ekstrovertirani ljudje pogosto prilagodljivi in iščejo pozornost, kar lahko vodi v manipulativno vedenje. 

Produkcija igra ključno vlogo pri izbiri in spodbujanju določenih osebnosti. Anja je poudarila, da produkcija hitro prepozna, kdo si želi kamere in pozornosti, ter takšne ljudi spodbuja, zato verjame, da je bil negativen razplet, v katerem bo Mili prizadeta, verjetno predviden. Ljudje, kot je Matjaž, se pogosto zelo osredotočajo na svojo javno podobo in zanemarjajo resnične čustvene povezave, kar je razvidno tudi iz pripovedi o njegovi preteklosti, ki jih je delil tekom oddaje.

Mili, ki je potrebovala več časa in prostora za prilagajanje, je bila ob Matjažu avtomatično prepoznana kot »zategnjena in zaprta Nemka«. Njena zadržanost in previdnost sta bila del njenih obrambnih mehanizmov, ki jih je razvila skozi življenje. V šovu je bila pogosto predstavljena kot nekdo, ki se težko prilagaja in odpira, vendar je bilo to predvsem zaradi njenih preteklih izkušenj in potrebe po varnosti. Njena zadržanost je bila napačno interpretirana kot hladnost, kar je dodatno zapletlo njun odnos. Ker so njena čustva rastla počasi in previdno, je bila njegova nenadna ohladitev zanjp enako velik, ali še večji šok, kot njegova prehitra izpoved ljubezni. 

Odnos verjetno ni bil zaigran, a kljub temu verjetno ni bil nikoli pristen

Strnad je ponovno povdaril, da je stabilen partnerski odnos pogosto dolgočasen, kar ljudje, ki iščejo nenehno stimulacijo in vznemirjenje težko prenašajo. Dokler so bile prisotne kamere, so bila prisotna tudi velika dramatična čustva. Le nekaj dni po tem, pa se je Matjaž sam zavedel, da v resnici ne čuti ničesar več in da je Mili zanj samo soigralka, s katero se je čas iztekel. Zanimiva je tudi razlaga zaljubljenosti, ki jo ponuja strokovnjak - zaljubljenost nikdar ni čustvo, ki izhaja iz partnerja. Vedno izhaja samo iz tistega, ki jo čuti. Je povsem drugačna od ljubezni in je samo skupek hormonov in predstav, ki nimajo veliko veze z resničnostjo. Slednje ocenjuje, da se je zgodilo tudi Matjažu - burna čustva so bila resnična, a niso imela veze z nevesto.

Na Mili, ki se je zelo trudila, da bi ostala objektivna in previdna, je to imelo katastrofalne čustvene posledice. Dodaja še, da če bi podoben čustveni eksperiment želeli izvesti v znanstvene namene, ga etične komisije v psihologiji nikoli ne bi dovolile.

Eksperimenti, ki se izvajajo v resničnostnih šovih, pogosto presegajo meje etičnega ravnanja. Udeleženci so pogosto izpostavljeni manipulacijam in pritiskom, kar lahko vodi do dolgoročnih psiholoških posledic in čustvene škode, kot jo je utrpela Mili, za katere nihče ne odgovarja. Anja je Mili v bran dodala še, da je v takšnem okolju težko ohraniti realno sliko o sebi in drugih, kar hitro vodi do napačnih ocen in konfliktov. Slednjega se do neke mere zaveda tudi Matjaž, ki je po pritisku medijev in zlomu pozitivnega ugleda, ki si ga je pri gledalcih narisal tekom šova, nekoliko zazrl vase.

Čeprav naklonjenosti do Mili nikdar več ni začutil nazaj in se zadnje mesece že posveča novi partnerki in novim nastopom v resničnostnih oddajah, pa je kljub temu iz situacije odnesel nekaj osebnoste rasti. Mili se je v drugem delu podkasta, ki prihaja jutri, celo opravičil.

