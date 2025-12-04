Ko misliš, da si videl vse … Preobrat pri Tanji in Gašperju šokiral gledalce

Galerija
V eksperimentu Poroka na prvi pogled se šoki in škandali kar vrstijo, še posebej pa je pestro, odkar sta se udeležencem pridružila Gašper Mikolič in Tanja Hauptman. Da v tem primeru strokovnjakom ni uspelo najbolje preceniti njunih osebnosti, ciljev in pričakovanj, je bilo jasno že zelo kmalu. Najprej je trajalo nenavadno dolgo, da sta zakonca sploh zaživela pod skupno streho, sledile so težave v komunikaciji in nesporazumi, nato obtoževanja in menda celo nezvestoba. Pred nekaj tedni je Anja Rijavec razkrila, da naj bi se Gašper za Tanjinim hrbtom dobival z nekom drugim, Anja je bila ob tem prepričana tudi, oče dveh otrok, ki je bil v preteklosti že poročen, v zvezo ne vlaga prav veliko, se ne trudi komunicirati z ženo in jo ime celo težave pogledati v oči. Da meni enako, je dejala tudi Tanja, ki jo je Gašper pred očmi drugih tekmovalcev in gledalcev večkrat tudi vidno prizadel tako z besedami kot z obnašanjem.
Dino, ki je na kameri deloval precej sramežljivo, je torej podprl Tanjino zgodbo, da med njima ni bilo nič, komentatorji pa so se po videnem in slišanem strinjali, da je Gašper pač izredno ljubosumen tip človeka, ki bi bil bolj kot z družabno in komunikativno Tanjo srečen s kakšno bolj mirno in samotarsko žensko, ki bi se držala bolj zase. In več časa preživljala doma, kjer ne bi bilo nevarnosti, da se zagleda v koga drugega ali se s kom drugim pogovarja, so v šali zaključili komentatorji.