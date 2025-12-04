Ko misliš, da si videl vse … Preobrat pri Tanji in Gašperju šokiral gledalce

V eksperimentu Poroka na prvi pogled se šoki in škandali kar vrstijo, še posebej pa je pestro, odkar sta se udeležencem pridružila Gašper Mikolič in Tanja Hauptman. Da v tem primeru strokovnjakom ni uspelo najbolje preceniti njunih osebnosti, ciljev in pričakovanj, je bilo jasno že zelo kmalu. Najprej je trajalo nenavadno dolgo, da sta zakonca sploh zaživela pod skupno streho, sledile so težave v komunikaciji in nesporazumi, nato obtoževanja in menda celo nezvestoba. Pred nekaj tedni je Anja Rijavec razkrila, da naj bi se Gašper za Tanjinim hrbtom dobival z nekom drugim, Anja je bila ob tem prepričana tudi, oče dveh otrok, ki je bil v preteklosti že poročen, v zvezo ne vlaga prav veliko, se ne trudi komunicirati z ženo in jo ime celo težave pogledati v oči. Da meni enako, je dejala tudi Tanja, ki jo je Gašper pred očmi drugih tekmovalcev in gledalcev večkrat tudi vidno prizadel tako z besedami kot z obnašanjem.

Dino je star 34 let in je bil res član ekipe. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ta teden pa je prišlo do preobrata in nenadoma je postala Tanja tista, ki da ni od samega začetka predana eksperimentu in zakonu, Gašper jo je namreč obtožil, da se je zagledala v drugega moškega . »Ona je meni povedala, da ji je zelo simpatičen, a da naj se ne bojim, da ona s takšnim ne more bit, ker se na daleč vidi, da je zapeljivec,« je razkril Gašper, še korak dlje pa so šli komentatorji v Poroki na drugi pogled, saj so našli omenjenega mladeniča, ki da je Tanji zmešal glavo. Ime mu je, star je 34-let, v eksperimentu Poroka na prvi pogled pa je med drugim delal kot organizator na medenih tednih. Glede celotne zadeve v zvezi s Tanjo pa je Dino povedal: »Kot ekipa smo s Tanjo in Gašperjem preživeli dosti časa, počeli smo vedno isto, jedli in pili, družili smo se praktično ves dan. Jaz s Tanjo nisem nikoli flirtal. Ker sem vedel, da je Gašper občutljiv, sem se umikal, da ne bi Gašper pomislil, da sem imel kaj s Tanjo. Tanja je super ženska, komunikativna, ampak romantične privlačnosti ni bilo.«

Dino, ki je na kameri deloval precej sramežljivo, je torej podprl Tanjino zgodbo, da med njima ni bilo nič, komentatorji pa so se po videnem in slišanem strinjali, da je Gašper pač izredno ljubosumen tip človeka, ki bi bil bolj kot z družabno in komunikativno Tanjo srečen s kakšno bolj mirno in samotarsko žensko, ki bi se držala bolj zase. In več časa preživljala doma, kjer ne bi bilo nevarnosti, da se zagleda v koga drugega ali se s kom drugim pogovarja, so v šali zaključili komentatorji.