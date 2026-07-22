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Ko predsednica in najljubši slovenski župnik spregovorita o kletvicah: Smeh je zagotovljen (VIDEO)

Hitra vprašanja so prinesla nepričakovano iskrene odgovore, največ smeha pa je požela tema o kletvicah.
Nataša Pirc Musar in Martin Golob FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Nataša Pirc Musar in Martin Golob FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
A. G.
 22. 7. 2026 | 20:25
3:28
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Predsednica republike in priljubljeni župnik sta se prepustila hitrim vprašanjem. Razkrila sta, kaj gledata po televiziji, kaj bereta, kaj bi svetovala mladim in celo, katere kletvice jima uidejo z jezika. Nataša Pirc Musar in Martin Golob se običajno znajdeta v središču resnih pogovorov. Ona kot predsednica republike sprejema pomembne državne obveznosti, on pa kot priljubljeni župnik nagovarja ljudi v cerkvi in na spletu. Tokrat pa sta odložila resne teme in pokazala bolj igrivo plat, polno smeha in iskrenih odgovorov.

Predsednica republike je na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem z Martinom Golobom odgovarjata na kratka vprašanja. Ob njem je zapisala: »Brez dolgih govorov, samo hitra vprašanja in iskreni odgovori z Martinom Golobom = smeh zagotovljen.« In smeha res ni manjkalo.

Ko je beseda nanesla na televizijske serije, je Martin brez oklevanja razkril, da je njegov favorit kultna serija Breaking Bad oziroma Kriva pota. Ameriška dramska uspešnica pripoveduje zgodbo učitelja kemije Walterja Whitea, ki se zaradi finančnih težav poda na nevarno pot kriminala. Serija je navdušila milijone gledalcev po svetu in velja za eno največjih televizijskih uspešnic vseh časov, predvsem zaradi napete zgodbe, nepozabnih likov in vrhunske igre. Predsednica pa je razkrila, da v zadnjem času spremlja oddajo Takšno je življenje, rada pa pogleda tudi zdravstvene serije.

Sledilo je vprašanje o knjigah. Nataša Pirc Musar je najprej poskrbela za smeh: »Trenutno berem poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske. Hecam se, tudi to moram kdaj.« Martin je medtem povedal, da bere knjigo Filozofija denarja, ki mu jo je priporočil Denis Avdić, obenem pa razkril še, da sam piše knjigo.

Kaj bi svetovala mladim?

Največ iskrivosti pa je prineslo vprašanje, kaj bi svetovala mladim po končanem šolanju. Njun odgovor je pokazal, da imata na življenje vendarle nekoliko drugačen pogled.

»Dopust. Potem ne bo več tega časa,« je prepričana predsednica. Martin je imel povsem drugačen odgovor: »Delat.« »Ma ne, najprej dopust, Martin, no,« ga je skušala prepričati. A ni popustil. »Delat! Kaj boš počival?!« je odvrnil v smehu.

Ko beseda nanese na kletvice, tudi predsednica ne ostane tiho

Za konec je sledilo vprašanje, ki ga verjetno ni pričakoval nihče – katera je njuna najljubša kletvica. Predsednica je priznala, da se med igranjem taroka občasno težko zadrži, a je v javnosti precej bolj previdna. »Rečem 'u pič komar',« je razkrila. Martin Golob pa ni ovinkaril. »Sto mater,« je odgovoril in znova nasmejal sogovornico.

Kratek posnetek je hitro pritegnil pozornost sledilcev. Namesto politike in resnih razprav sta predsednica republike in priljubljeni župnik pokazala, da znata tudi sama na svoj račun sprejeti šalo, predvsem pa dokazala, da lahko nekaj minut sproščenega pogovora pove več kot marsikateri dolg govor.

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