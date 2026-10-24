Ko so videli Nevo po izpadu iz šova, niso mogli verjeti svojim očem: partner ji je poslal 297 sporočil (FOTO)

Če spremljate šov Življenje na tehtnici, potem veste, da se je morala od tekmovanja posloviti Neva, ki ji ni uspelo zbrati dovolj dobrega rezultata za nadaljevanje tekmovanja. Čeprav je bilo zanjo tekmovanja konec, pa se njena pot do bolj zdravega življenjskega sloga očitno nadaljuje tudi zunaj šova.

Po izpadu je bila namreč gostja komentatorske oddaje Od težaka do junaka, kjer je poskrbela za prijetno presenečenje. Očitno se tudi doma drži novega načina življenja, saj ji je uspelo izgubiti že kar nekaj dodatnih kilogramov. »Neva, jaz ti moram na začetku povedati: res fajn izgledaš,« jo je pohvalila komentatorka Tanja Kocman. Z njenimi besedami so se strinjali tudi preostali komentatorji. »Še bolj pozitivno si me presenetila v živo kot sem mislila,« je dodala in izrazila veselje, da Nevi tudi po odhodu iz šova uspeva.

Ko je prišla domov, jo je čakalo 297 sporočil

Neva pa ni spregovorila le o svojem napredku, temveč je razkrila tudi zanimivo podrobnost iz zasebnega življenja. Povedala je, kaj je med njenim sodelovanjem v šovu počel njen partner. »Ko sem prišla domov in sem prižgala telefon, sem imela 297 sporočil samo od fanta,« je z nasmehom razkrila Neva. Pojasnila je, da ji je partner pisal prav vsak dan. »Če ne drugega, pa vsaj dobro jutro ali ljubim te,« je dodala.

Izpadla tekmovalka pa je razkrila še eno presenetljivo podrobnost. S svojim fantom se namreč vidita le enkrat na leto. »Ponavadi je to pozimi, ker imam jaz decembra rojstni dan,« je pojasnila. Na koncu je še dodala, da takrat poskušata nadoknaditi vse zamujene trenutke in skupaj preživita tudi novo leto.