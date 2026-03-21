Slovenka vodja globalne skupine elitnih kriznih komunikatorjev

Katja Fašink je v tem tednu na socialnih omrežjih z ameriško založniško hišo Forbes in t.i. Forbes odbori objavila novico, da je minilo že nekaj let, odkar je kot prva slovenska vstopila v Forbes Komunikacijski Odbor, v katerem je postala tudi vodja članov Krizne komunikacijske skupine.

O Katji v lanski Forbesovi zgodbi o uspehu poročajo, da na globalni ravni dosega uspehe in deluje tam, kjer je javno zaupanje krhko in kjer so riziki najtežje obvladljivi. Navajajo, da se ponaša z redko sposobnostjo združevanja kibernetske varnosti, odziva v kriznih situacijah in javnega informiranja – pri čemer spreminja nestanovitnosti v jasnosti in motnje oz. rizike v odpornost in prednosti. Katja v zapisu poudari, da ko je postala tudi vodja članov skupine za krizno komuniciranje, da je hvaležna za edinstveno priložnost sprejela odgovorno nalogo.

Predava z Interpolom in osvaja Davos

Ponosno izpostavlja, da je tudi zaradi te skupine v zadnjih nekaj letih vzpostavila visokokakovostno globalno mrežo kriznih komunikatorjev. Komunikacija v času krize namreč igra pomembno vlogo pri ohranjanju varnosti, ugleda in zaščite vsake industrije, blagovne znamke, podjetja in skupnosti. Medtem ko vlade in korporacije namenjajo glavno pozornost in sredstva nacionalnim krizam, lokalni voditelji in menedžerji s svojimi ekipami morda nimajo komunikacijskih veščin in znanja, potrebnega za pripravo lokalnih skupnosti in podjetij na (morebitne) krize. Zato obstaja velika potreba po sistemih podpore in ekipah, kot je Katjina, ki pomagajo regionalno in globalno ustrezno reagirati in komunicirati. Kot zanimivost za Slovenske novice nam je zaupala, da sta v njeni najožji ekipi kar dve izjemni Slovenki.

Koncem marca bo v Črni gori predavala s šefom komunikacije Interpola, konec aprila pa v Davosu na komunikacijskem kongresu, kjer je bila večkrat zaporedoma razglašena za najboljšo voditeljico kriznih komunikacij, predava članom WCFA Davos, kjer je od lani tudi članica izvršnega odbora.