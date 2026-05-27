Ko vino postane doživetje: Salon Sauvignon prvič v Ljubljani (FOTO)

Salon Sauvignon, eden najbolj prepoznavnih vinsko-kulinaričnih festivalov pri nas, prvič prihaja v prestolnico – v koprodukciji s Festivalom Ljubljana. V Plečnikovih Križankah se bo 29. maja ob 15. uri začelo prefinjeno srečanje vrhunskega vinarstva, gastronomije in umetnosti.

Po dvanajstih letih zorenja na Ptuju festival odpira novo poglavje v Ljubljani. Križanke bodo pod okriljem 74. Ljubljana Festivala za en večer postale stičišče sodobnega srednjeevropskega vinarstva. V ospredju festivala ostaja sauvignon, sorta, ki s svojo izraznostjo in raznolikostjo navdušuje tako poznavalce kot radovedne okuševalce. Svoje najprestižnejše linije bodo predstavile priznane kleti, kot so Marjan Simčič Domaine, Verus, Klet Brda, Ptujska klet in Dveri Pax, ob njih pa še izraziti glasovi slovenskih vinorodnih pokrajin – Gaube, Valdhuber, Frešer, Steyer in Albiana Wines ter posestva Ferjančič, Lavrenčič in Vino Žorž.

V ospredju festivala so sauvignoni, ki odražajo raznolikost rastišč in slogov. FOTO: Stanislav Zebec

Mednarodni izbor dopolnjujejo gostje iz Avstrije, Češke in Hrvaške, kar obiskovalcem ponuja redek vpogled v vrhunsko kondicijo regije. Posebno mesto bodo imela tudi arhivska vina. Med njimi izstopa sauvignon letnika 1970 iz Ptujske kleti, nagrajen z veliko zlato medaljo. Najstarejša slovenska klet pa hrani tudi legendarni letnik 1921, prvo slovensko vino z najvišjo oceno 100 točk po izboru revije Falstaff – dragocen arhivski zaklad, ki priča o izjemni dediščini. Pomemben pečat festivalu daje tudi gastronomija. Za kulinarično izkušnjo bo poskrbel Janez Bratovž, pionir sodobne slovenske visoke kuhinje, ki bo v sodelovanju z Gostinstvom Jezeršek ustvaril jedi kot premišljen odziv na značaj sauvignona. Njegove kreacije ne spremljajo vina, temveč z njim vstopajo v dialog. Ko se bo popoldne prevesilo v večer, bo prizorišče dobilo še eno dimenzijo. Pod krošnjami Pergole bo zazvenela glasba svetovno priznanega akordeonista Marka Hatlaka, ki bo s koncertom zaokrožil festivalsko izkušnjo. Umetniški utrip bo dopolnila tudi fotografska razstava, posvečena dvanajstim letom razvoja festivala.

Salon Sauvignon. FOTO: Arhiv

Salon Sauvignon tako ni namenjen le vinskim poznavalcem, temveč vsem, ki iščejo drugačno izkušnjo mesta. Petkov večer v Križankah ponuja redko priložnost, da Ljubljana zaživi nekoliko počasneje, bolj zbrano – z mislijo na okus, družbo in trenutek.