Kolona na dolenjki, snemanje in všečki: smo res postali družba brez empatije?

Poročali smo, da je bila zaradi policijske intervencije na odseku razcep Malence - Šmarje Sap v četrtek popoldan več ur zaprta dolenjska avtocesta med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu. Ko je postalo jasno, da so na kraju posredovale interventne službe zaradi izjemno občutljive situacije, se je razprava na spletu namesto v razumevanje prevesila v negodovanje. Številni so se jezili zaradi prometnega zastoja, določeni pa so iz tega naredili pravo predstavo. Za všečke, seveda.

Posebej veliko ogorčenja je v javnosti povzročil videoposnetek uporabnice družbenega omrežja TikTok, ki je med čakanjem v koloni objavila posnetek, v katerem sporoča, da naj oseba, zaradi katere je stekla policijska intervencija, »že stori karkoli bi rada, ker ona ne bo več stala v koloni«. Posnetek se je v nekaj urah razširil po različnih družbenih omrežjih in sprožil burne odzive. A ni bil edini, ki je v zastoju nastal in našel pot na svetovni splet.

Med tistimi, ki so se na tovrstna dejanja posameznikov odzvali, je tudi Dušan Jambrošič, ki je v daljšem zapisu opozoril, da pri takšnih dogodkih ne bi smelo biti pomembno, koliko časa je nekdo čakal v prometu, temveč dejstvo, da so na drugi strani interventne službe pomagale človeku v hudi osebni stiski. »Ne gre za leve ali desne, naše ali vaše. Gre samo za vprašanje, ali si človek ali nisi,« je zapisal in dodal, da ga niso pretresli toliko zastoji kot komentarji ljudi pod objavami. Med njimi naj bi bilo veliko takšnih, ki so dogodek spremljali brez kančka sočutja ter ga obravnavali predvsem kot nevšečnost, ker so morali dlje čakati na cesti. Jambrošič opozarja, da vse pogosteje pozabljamo, da se za intervencijami policije, gasilcev in reševalcev skrivajo resnične življenjske zgodbe. Po njegovem mnenju smo kot družba postali preveč osredotočeni nase, družbena omrežja pa tragedije in stiske ljudi pogosto spreminjajo v predstavo za ogled, komentiranje in zbiranje všečkov.

Na srečo ni bil edini, ki je opozoril, da je zaskrbljujoče dejstvo, kako hitro se pozornost preusmeri s človeka, ki potrebuje pomoč, na lastno nejevoljo zaradi zamude ali na snemanje vsebine za družbena omrežja. Tako, kot so nastale nespodbudne vsebine, pa so nastale tudi pozitivne. Na nujnost prepoznavanja in pomembnost razumevanja notranjih stisk je opozoril znani ustvarjalec David Milosavljević, znan pod imenom Snemalec David, ki se tudi sam sprašuje, kje je meja človeškosti.