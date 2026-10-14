Komaj 18-letni slovenski dirkač pometel s konkurenco na Hrvaškem: njegova sovoznica je mama! (FOTO)

Da mama in sin sestavljata uspešno ekipo, sta na Hrvaškem dokazala komaj 18-letni Mitja Velkavrh z Vrhnike in njegova mama Nina Velkavrh Gorenc. Tokrat ne na družinskem izletu, temveč v dirkalniku citroën C3 Rally2, s katerim sta osvojila prvo mesto v skupni razvrstitvi relija Primorje. Na premierni izvedbi avtomobilističnega tekmovanja, ki je potekalo med Novim Vinodolskim in Senjem, sta za seboj pustila vso konkurenco. Na štartu se je zbralo 46 posadk iz sedmih držav, cilj pa jih je doseglo le 36.

Mama narekovala ovinke, sin pritiskal na plin

Mladi Slovenec je s svojo mamo na sovozniškem sedežu zmagal na štirih od petih hitrostnih preizkušenj. Edina, na kateri nista bila najhitrejša, je bila uvodna, ki jo je dobil prav tako slovenski dirkač Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. A že na naslednji preizkušnji sta Mitja in Nina prevzela pobudo ter z najhitrejšimi časi nadaljevala vse do cilja.

Skupaj sta 70,21 kilometra hitrostnih preizkušenj premagala v 40 minutah in 10,1 sekunde. Pred drugouvrščeno slovensko posadko, Vasjo Miklavčičem in Martinom Černigojem v peugeotu 208 Rally4, sta imela kar dve minuti in 19,6 sekunde prednosti. Tretje mesto v skupni razvrstitvi sta osvojila Hrvata Paolo Mavričić in Aleksandra Kovačić.

Reli je postregel tudi s številnimi presenečenji. Tekmovalci so morali premagati pet hitrostnih preizkušenj na dveh različnih odsekih, celotna trasa tekmovanja pa je bila dolga približno 233 kilometrov. Že na prvi preizkušnji sta odstopili dve posadki, na drugi pa je tekmovanje končalo še več favoritov, med njimi tudi Marko Grossi. Težave so povzročali predvsem pnevmatike, izgubljene sekunde in posamezni zdrsi s ceste. Vrhničana sta se zapletom izognila in si zagotovila svojo prvo skupno zmago na reliju.

Pri komaj 18 letih že med najboljšimi

Mitja Velkavrh se z relijem ukvarja približno štiri leta, kljub mladosti pa je že dosegel vrsto uspehov. Lani ga je zveza za avtošport Slovenije izbrala za talent leta, letos pa je prestopil v zahtevnejši tekmovalni razred. V slovenskem državnem prvenstvu nastopa s peugeotom 208 Rally4 v diviziji II, kjer se je že uveljavil med najuspešnejšimi dirkači.

Pri tem ima ves čas ob sebi mamo Nino, ki mu kot sovoznica bere zapiske o trasi in pomaga pri izbiri pravega ritma skozi ovinke. Da njuno sodelovanje prinaša rezultate, sta pokazala že letos spomladi, ko sta zmagala na reliju v Vipavski dolini in nato še v Velenju. Tokrat pa sta na Hrvaškem dosegla nov mejnik: prvič sta se povzpela na najvišjo stopničko v skupni razvrstitvi relija.

Na stopničkah kar dve slovenski posadki

Slovenski uspeh na premiernem reliju Primorje je bil še toliko večji, ker sta prvi dve mesti osvojili slovenski posadki. Hrvaško državno prvenstvo sta z zmago v svoji konkurenci na tem reliju sklenila Mavričić in Kovačićeva, ki sta se v skupni razvrstitvi uvrstila na tretje mesto. Za mladega Mitjo in njegovo mamo pa je bil nastop predvsem potrditev, da lahko tudi v močnejši mednarodni konkurenci posežeta po samem vrhu.