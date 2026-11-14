Komaj osemletni Martin navdušuje s harmoniko: njegova nova pesem je poklon Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Čeprav šteje komaj osem let, ima Martin Zver Marin za seboj že prve odmevne glasbene korake. Mladi harmonikar in pevec, ki je svojo ljubezen do harmonike odkril pri štirih letih, je po poletni pesmi Hej, Slovenija, zavriskaj! predstavil novo skladbo z naslovom Potica. Za njeno premiero je izbral prav poseben datum – martinovo, 11. november, ko je pesem skupaj z videospotom objavil ob 11. uri.

Martin Zver Marin FOTO: osebni arhiv

Martin je nase opozoril že s svojo prejšnjo skladbo, ki je na družbenih omrežjih zbrala več milijonov ogledov. Tokrat se je odločil za nekoliko drugačno, a nič manj hudomušno tematiko. V novi pesmi namreč prepeva o eni najbolj prepoznavnih slovenskih sladic, pri tem pa sporoča, da se z domačo potico ne more primerjati niti priljubljena italijanska pica.

Poklon slovenskim običajem

A potica je v skladbi le izhodišče za širšo zgodbo o Sloveniji. Mladi glasbenik skozi besedilo opeva domačo tradicijo, običaje in kulturno dediščino. Med drugim se dotakne kurentov, gregorjevega, Franceta Prešerna in slovenske zastave, s čimer želi poslušalcem približati vse tisto, zaradi česar je ponosen na svojo domovino.

Martin Zver Marin FOTO: osebni arhiv

Osemletnik tako ostaja zvest glasbi, ki ga spremlja že od zgodnjega otroštva. S harmoniko v rokah in nalezljivo otroško razigranostjo želi navduševati tako svoje vrstnike kot starejše poslušalce, ob tem pa poudarjati pomen domačih običajev. Nova pesem Potica je dobila tudi videospot, ki je že na voljo na YouTubu.