Konec drame med Romihom in Pečarjevo? Tokrat se oglasila s popolnoma drugačnim sporočilom (FOTO)

Po dnevih burnega dogajanja okoli razhoda z Boštjanom Romihom se je Nina Pečar znova pojavila na Instagramu. Njeno leto in pol trajajoče razmerje s priljubljenim televizijskim voditeljem je v zadnjih dneh močno odmevalo v javnosti, saj sta oba na družbenih omrežjih predstavila svojo plat zgodbe. Pečarjeva je odnos opisala kot izjemno težko obdobje svojega življenja in nekdanjemu partnerju namenila več resnih očitkov. Med drugim mu je očitala psihično nasilje, poniževanje, žaljenje in razvrednotenje njenega dela. Opisala je tudi hudo osebno stisko, v kateri naj bi se znašla zaradi njunega odnosa. Po njenih navedbah sta težave skušala reševati tudi s partnersko terapijo, vendar zveze nista uspela rešiti. Njena izpoved je hitro zaokrožila po spletu in sprožila številne odzive ter komentarje. Romih je nato poudaril, da je njegova resnica povsem drugačna in da zasebnih stvari ne želi razčiščevati v javnosti.

Po umiku zdaj novo sporočilo

Po javnem izmenjevanju različnih pogledov na razhod je nato prišlo do nepričakovanega umika. Romihov profil na Instagramu ni bil več dostopen, prav tako je izginil osebni Facebookov profil Pečarjeve. Po dnevih očitkov, odzivov in spletnih razprav je tako nastopila tišina. Zdaj pa se je zgodil nov preobrat. Nina Pečar se je vrnila na Instagram in objavila zgodbo, na kateri je s svojim štirinožnim prijateljem. Ob fotografiji je zapisala kratko, a pomenljivo misel: »Če je v tvojem srcu svetloba, boš našel pot domov.« Ni dodatno pojasnila, komu je sporočilo namenjeno oziroma ali je povezano z dogajanjem zadnjih dni. Glede na čas objave pa je zapis hitro pritegnil pozornost.

Simbolično sporočilo in fotografija s štirinožnim prijateljem. FOTO: Instagram

Brez novih očitkov, le simbolično sporočilo

Pečarjeva se tokrat ni vračala k podrobnostim razhoda in ni ponavljala prejšnjih očitkov. Namesto tega je izbrala precej bolj umirjeno in simbolično sporočilo. Prav to je v močnem kontrastu z njenimi prejšnjimi javnimi zapisi, ki so bili zelo osebni in čustveni. Z objavo ob fotografiji svojega malega štirinožnega prijatelja je nakazala, da se želi morda usmeriti stran od javnega obračunavanja in nazaj k bolj osebnemu miru. Kaj natanko je želela povedati z mislijo o svetlobi in poti domov, ni razkrila. Zato bi bilo vsakršno ugibanje o skritem pomenu le špekulacija. Jasno pa je, da se je po kratkem umiku znova pojavila na družbenem omrežju in se oglasila z bistveno mirnejšim tonom.