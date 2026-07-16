Konec ljubezni! Hrvaški sanjski moški in njegova izbranka sta se razšla, Karlo: »Pričakoval sem, da bo do tega prišlo ...«

Le dan po tem, ko so družbena omrežja preplavile govorice o razhodu enega najbolj priljubljenih parov zadnje sezone hrvaškega resničnostnega šova Sanjski moški (Gospodin savršeni), je 23-letna Anastasia Kaleb ugibanja tudi uradno potrdila. Njene ljubezenske zgodbe s Petrom Rašićem, ki jo je v finalni oddaji izbral in ji podaril zadnjo vrtnico, je konec.

Anastasia in Petar. FOTO: Instagram

Anastasia je za hrvaški portal poudarila, da podrobnosti razhoda ne želi deliti z javnostjo. »Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o razhodu. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno nekaj, kar sama razumem kot temelj vsake zveze. Petru želim vse dobro,« je povedala. Da v razmerju nekaj ni več tako, kot bi moralo biti, so oboževalci posumili že pred dnevi. Petar je s svojega profila na Instagramu odstranil vse skupne fotografije z Anastasio, ta pa je svoj profil povsem deaktivirala. Na Redditu so se medtem pojavile tudi špekulacije, da naj bi bila že nekaj časa narazen in da naj bi se le občasno srečevala zaradi objav na družbenih omrežjih. Za te navedbe sicer uradne potrditve ni.

Anastasia in Petar. FOTO: Instagram

Petar se na Anastasijino izjavo za zdaj še ni javno odzval. Še pred potrditvijo razhoda je na svojih družbenih omrežjih objavljal le utrinke s potovanja, o govoricah pa ni spregovoril. Na razhod se je odzval tudi drugi Sanjski moški Karlo Godec, katerega srce je v oddaji osvojila Slovenka Kaja Casar. Priznal je, da ga novica ni posebej presenetila. »Pričakoval sem, da bo do tega prišlo. To je njuna odločitev in njun odnos, zato ga ne želim komentirati. Te zgodbe me ne zanimajo, imam svoje življenje in sem srečen,« je dejal.