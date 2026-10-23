Kot iz filma: Lorella Flego pokazala moža, ki ga le redko vidimo! (FOTO)

Priljubljena televizijska voditeljica in modna navdušenka Lorella Flego je svoje sledilce znova razveselila s čudovitimi fotografijami, na katerih pa tokrat ni pozirala sama. V objemu jesenskih barv je namreč pokazala tudi svojega moža Aleša, ki ga sicer le redko izpostavlja javnosti. Zaljubljenima zakoncema se je pridružila še Lorellina hči Sofia, skupaj pa so ustvarili prizore, ki spominjajo na najlepše romantične filme. Zasanjane fotografije, obdane s toplimi jesenskimi odtenki, izžarevajo nežnost, umirjenost in družinsko povezanost. »Pustimo življenju, da se upočasni, dan za dnem, z vsakim jesenskim dnem.« je ob objavi zapisala Lorella.

Skrivnostna poroka, o kateri ni bilo veliko govora

Spomnimo, priljubljena voditeljica je poleti 2024 presenetila z novico, da se je daleč od oči javnosti poročila s svojim dolgoletnim izbrancem Alešem. Poroka je potekala tiho, brez velikega medijskega pompa, saj Lorella svoje zasebno življenje že od nekdaj skrbno varuje. Čeprav o svojem zakonu ne govori pogosto, v zadnjem času sledilcem vendarle nekoliko večkrat dovoli pokukati v njuno ljubezensko zgodbo. Tako občasno pokaže tudi nežne trenutke s svojim srčnim izbrancem, ki ga je tokrat postavila v središče čudovite jesenske idile. Fotografije z Alešem in Sofio razkrivajo njeno bolj zasebno, družinsko plat, ki je gledalci pred televizijskimi zasloni ne vidijo prav pogosto. Tokrat je Lorella namesto modnih kombinacij in televizijskega blišča v ospredje postavila nekaj povsem drugega, preproste, dragocene trenutke z najbližjimi.