Kot strela z jasnega: priljubljeni glasbenik zapušča Avsenike

Po petih letih skupnega ustvarjanja se od Ansambla Saša Avsenika poslavlja priljubljeni pevec Luka Sešek. Ansamblu se je pridružil leta 2021, sodelovanje, ki je bilo sprva zamišljeno za krajše obdobje, pa je preraslo v številne koncerte, turneje in trdna prijateljstva. Z začetkom leta 2027 bo Sešek krenil na svojo samostojno glasbeno pot, ansambel pa bo v svoje vrste sprejel novega pevca. V zasedbi ob njegovem odhodu poudarjajo predvsem hvaležnost za vse, kar so skupaj ustvarili. »Luki se iskreno zahvaljujemo za njegov prispevek k ansamblu, energijo in vse, kar smo skupaj ustvarili,« so zapisali. Dodali so, da mu na samostojni poti želijo veliko sreče, uspeha in dobre glasbe. Sešek bo sicer z ansamblom ostal do konca letošnjega leta in z njimi nastopil tudi na največjih koncertnih večerih. O svojih prihodnjih načrtih bo več razkril v prihodnjih mesecih. Ob slovesu je poudaril, da mu bodo najbolj ostali v spominu ljudje in skupna doživetja, ki so presegala oder. »Hvaležen sem za vse, kar smo skupaj doživeli in ustvarili, predvsem pa za prijateljstva, ki ostajajo,« je povedal.

Luka Sešek je že pet let pevec pri legendarni zasedbi. FOTO: Žan Zajc

Pred slovesom še veliki koncert v Stožicah

Preden se njihove poti dokončno razidejo, Ansambel Saša Avsenika čaka še eden največjih dogodkov letošnje sezone. 19. decembra se bodo z Zimsko pravljico že drugič vrnili v Areno Stožice. Po uspehu lanskega koncerta se glasbeniki ponovnega srečanja z občinstvom še posebej veselijo. Večer bo posvečen bogati Avsenikovi glasbeni dediščini, ki že desetletja povezuje različne generacije poslušalcev. Tudi na tem odru bo ob zasedbi še stal Luka Sešek. Z ansamblom bo soustvarjal vse koncerte do izteka letošnjega leta. Njegovo slovo tako ne bo nenadno, ampak bo sledil še niz skupnih nastopov. Prav zato bodo zadnji letošnji koncerti za zasedbo in njihove oboževalce najverjetneje še posebej čustveni. Sešek je ob slovesu spomnil, da skupno življenje glasbenikov ni le oder, ampak tudi dolge vožnje, garderobe, smeh in težji trenutki. »Prav tisto, kar se zgodi, ko ugasnejo odrske luči, najbolj ostane,« je povedal.

Ansambel že išče novega pevca

Medtem ko Sešek pripravlja naslednje poglavje svoje kariere, Ansambel Saša Avsenika že načrtuje leto 2027. Prihajajoča sezona bo prinesla nove koncertne turneje po Avstriji in več večjih koncertov po Sloveniji. Ob tem se odpira tudi priložnost za novega člana zasedbe. Ansambel išče pevca, ki bi s svojim glasom, energijo in predanostjo nadaljeval eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih zgodb. Za zasedbo tako prihaja obdobje sprememb, a njihovo osnovno poslanstvo ostaja nespremenjeno. Še naprej želijo ohranjati in razvijati Avsenikovo glasbeno dediščino ter jo približevati novim generacijam poslušalcev. Seškovo slovo bo zato pomenilo konec pomembnega poglavja, ne pa konec zgodbe ansambla. Za njimi ostaja pet let skupnih odrov, pred njimi pa nova sezona, novi koncerti in nov glas.