Kot strela z jasnega: umrl je Milan iz šova Ljubezen po domače

Slovensko javnost je pretresla novica o smrti Milana Stojnića, ki ga gledalci poznajo iz priljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače. Milan, ki je pred leti nastopal kot snubec Mije Rovtar, je umrl mnogo prezgodaj, star komaj 44 let.

Milan, vsako soboto ga lahko spremljamo v vlogi komentatorja šova (zadnja sezona Ljubezni po domače je bila posneta že pred časom, op.p.), je gledalcem ostal v spominu kot iskren, neposreden in toplo nasmejan moški, ki si je v šovu želel najti ljubezen. Čeprav ga tekmovalka pred tremi leti ni izbrala, je takrat razkril, da ostaja samski, doma pa ima že najstniško hčerko, na katero je bil neizmerno ponosen.

»Milan Stojnić je zaposlen na železniški postaji, univerzitetno izobražen. Inteligenten, karizmatičen in hiter v razmišljanju, z odlično dikcijo in igrivim jezikom kot ustvarjen za televizijo. Med snemanjem 6. sezone Ljubezen po domače je osvojil kar 5–6 žensk, ki sploh niso bile tam zanj. Njegov šarm ne pozna starostnih meja. Koketiral je tako z 19-letnicami kot s 70-letnicami. Alenka je ob njegovih pojavitvah imela najbolj intenzivne reakcije, saj sta razvila razmerje ljubezen-sovraštvo. Skupaj obetata iskriv in simpatičen moško-ženski flert, ki bo gledalcem v užitek,« so na POP TV opisali Milana kot komentatorja.

Njegova smrt je prišla tiho in nenadoma. Šele zdaj je v javnost prišel zapis, da je umrl pred dobrim mesecem dni.

»Moj angelček«

Novico je z ganljivim zapisom delila Monika Svetlin, ki je na facebooku delila objavo, ki jo je o njenem pevskem nastopu delil Milan. Tokrat se mu je zahvalila: »Dragi Milan… Hvala ti za te prelepe besede. Žal mi je, da mi jih nisi uspel povedati v živo, a jih bom nosila v srcu kot dar. Počivaj v miru, moj angelček.«

Te vrstice razkrivajo, kako globoko sled je Milan pustil med ljudmi, ki so ga imeli radi.

V osmrtnici, ki so jo njegovi najbližji objavili po tragičnem slovesu, so zapisali ganljive besede: »Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi Milan ... Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami.«

Naveden je tudi datum njegovega slovesa, da so ga 18. oktobra pospremili k večnemu počitku na pokopališču na Vrhniki.