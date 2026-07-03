Kripto polom Melanie: kdor je vložil tisoč evrov, jih ima danes le še sedem

Vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo je odprla novo poglavje v ameriški politiki, pa tudi v poslovnem imperiju njegove družine. Kriptovalute, ki jih je Trump med volilno kampanjo spremenil v eno svojih največjih obljub, so postale ne le politični simbol njegovega drugega mandata, temveč tudi eden najdonosnejših virov prihodkov za družino Trump. Toda za impresivnimi številkami se skriva tudi druga plat zgodbe: medtem ko so Trumpovi z digitalnim premoženjem zaslužili več sto milijonov evrov, je na tisoče malih vlagateljev v njihove meme kovance ostalo s skoraj brezvrednimi žetoni.

Najnovejša finančna poročila, predložena Uradu za vladno etiko ZDA, kažejo, da je Donald Trump za leto 2025 prijavil prihodke, ki presegajo 1,87 milijarde evrov. Od tega je po dokumentaciji na 927 straneh približno 1,19 milijarde evrov izviralo iz družinskih poslov, povezanih s kriptovalutami. Digitalno premoženje je tako postalo osrednji steber Trumpovega bogastva, daleč pred tradicionalnimi posli z nepremičninami, golfskimi igrišči in letovišči. Trumpova podjetja so prejela skoraj 680 milijonov evrov od družbe World Liberty Financial, kripto podjetja, ki ga je ustanovil skupaj s svojimi sinovi. Več kot 442 milijonov evrov je prišlo od prodaje kriptožetonov, več kot 212 milijonov evrov pa od prodaje lastniških deležev v samem podjetju.

Drugi velik vir prihodkov je bilo podjetje CIC Digital LLC, ki upravlja njegove meme kovance in digitalne kartice ter je ustvarilo približno 540 milijonov evrov prihodkov. Gre za ogromen skok v primerjavi z letom prej, ko je Trump prijavil 48,75 milijona evrov prihodkov od prodaje žetonov World Libertyja.

Kripto razcvet družine Trump

Kripto razcvet družine Trump se dogaja v času, ko njegova administracija hkrati izvaja politike, ki tej panogi močno koristijo. Trump je med volilno kampanjo obljubljal, da bo »kripto predsednik«, da bo ZDA spremenil v »svetovno prestolnico kriptovalut«, omilil regulacijo in odprl prostor za razvoj digitalnega premoženja. Po vrnitvi na oblast je njegova administracija zmanjšala regulatorni pritisk ministrstva za pravosodje ter Komisije za vrednostne papirje in borzo, uvedena pa so bila tudi nova zvezna pravila za stabilne kriptovalute. Kritiki zato opozarjajo na očiten konflikt interesov. Bela hiša to odločno zavrača. Tiskovna predstavnica Anna Kelly je sporočila, da se ne predsednik ne njegova družina »nikoli niso ukvarjali in se tudi ne bodo ukvarjali s konfliktom interesov« ter da so bile odločitve administracije sprejete »v najboljšem interesu ameriškega naroda«.

Nekdanji vladni uradniki, pristojni za etiko, pa opozarjajo, da Trump, tudi če podjetja formalno vodijo njegovi otroci, ostaja končni upravičenec premoženja v skladu, ki prejema prihodke. V istem poročilu so navedeni tudi prihodki prve dame Melanie Trump, ki je leta 2025 zaslužila približno 14,62 milijona evrov. Največji del, 9,1 milijona evrov, je prejela na podlagi licenčne pogodbe za dokumentarni film Melania, ki ga je produciral Amazon MGM. Še 5,1 milijona evrov je zaslužila z licenciranjem NFT-jev in drugih zbirateljskih predmetov, več kot 443.000 evrov pa je prijavila iz ločene založniške pogodbe, ki je po vsej verjetnosti povezana z njenimi spomini.

Prav ime Melanie Trump pa se je znašlo tudi v središču ene najbolj spornih kripto zgodb, povezanih z družino Trump. V dneh tik pred inavguracijo Donalda Trumpa januarja 2025, ko je na kripto trgu vladal velik optimizem, sta bila predstavljena žetona $TRUMP in $MELANIA. Vlagatelji so ju sprejeli z izjemnim zanimanjem, saj so verjeli, da kupujejo digitalno premoženje z neposredno politično in simbolno podporo nove prve družine. Žeton $MELANIA je bil lansiran 19. januarja in je v le nekaj urah doživel spektakularno rast. Njegova cena se je povzpela do najvišje vrednosti 13,73 dolarja (približno 11,70 evra), medtem ko je močno rasel tudi $TRUMP, kar je med vlagatelji še dodatno spodbudilo evforijo.

Toda balon je počil skoraj tako hitro, kot se je napihnil. Že po Trumpovi prisegi je vrednost obeh žetonov začela strmo padati, trg pa je dodatno ohladilo dejstvo, da se noben izmed prvih izvršnih ukazov nove administracije ni nanašal na kriptovalute. Tržna kapitalizacija žetona $MELANIA se je zrušila z okoli 1,7 milijarde evrov na približno 672 milijonov evrov, medtem ko je $TRUMP po začetnem vrhuncu prav tako izgubil velik del svoje vrednosti.

Kako je iz približno 850 evrov ostalo le še okoli 6 do 10 evrov

Danes se z žetonom $MELANIA trguje po ceni okoli 0,085 evra, kar je manj kot odstotek njegove najvišje dosežene vrednosti. Če je nekdo v prvih dneh evforije v kriptovaluto Melanie Trump vložil približno 850 evrov (kar ustreza nekdanjim 1.000 ameriškim dolarjem), bi imel danes – odvisno od trenutka nakupa – le še med 6 in 10 evri. To pomeni izgubo med približno 97,8 in 99,3 odstotka vrednosti naložbe.

Zlom ni minil brez pravnih posledic. Na zveznem sodišču na Manhattnu je bila vložena tožba, v kateri so snovalci kriptovalute $MELANIA obtoženi organiziranja klasične sheme »pump and dump«. Po navedbah tožnikov naj bi vodilni v kriptoborzi Meteora, na kateri se je z žetonom sprva trgovalo, vzpostavili sistem, ki je njim in njihovim sodelavcem omogočil nakup velikih količin žetonov po izjemno nizki ceni še pred uradnim začetkom trgovanja. Nato naj bi bilo, trdijo tožniki, ime Melanie Trump uporabljeno za ustvarjanje medijske evforije in privabljanje malih vlagateljev. Ko je cena dosegla vrhunec, naj bi poznavalci oziroma notranji vlagatelji množično prodali svoje deleže, ustvarili ogromne dobičke in hkrati sprožili padec, ki je izbrisal vrednost naložb običajnih kupcev. V tožbi sicer ni navedeno, da bi bila Melania Trump osebno vpletena v domnevno prevaro. Tožniki trdijo, da so obtožena podjetja njeno ime in imena drugih znanih osebnosti uporabljala predvsem kot marketinško vabo. Podatki, ki so pozneje prišli v javnost, so dodatno okrepili sume o manipulaciji.

Analize kažejo, da je približno dvajset anonimnih trgovcev zaslužilo skoraj 85 milijonov evrov s trgovanjem z žetonom $MELANIA le nekaj minut pred tem, ko je bil projekt sploh javno predstavljen. Ena izmed kriptodenarnic je na primer kupila žetone v vrednosti približno 579.000 evrov zgolj 64 sekund pred uradno objavo. V naslednjih 24 urah je ta račun ustvaril dobiček v višini približno 33 milijonov evrov. Medtem ko so dobro obveščeni posamezniki bogateli, so mali vlagatelji utrpeli ogromne izgube. Po nekaterih analizah so skupne izgube vlagateljev v meme kovance, povezane z družino Trump, vključno z $MELANIA in $TRUMP, presegle 3,4 milijarde evrov. Ena od ocen nazorno kaže razmerje: za vsak evro, ki so ga zaslužili poznavalci oziroma notranji vlagatelji, so običajni vlagatelji izgubili približno 20 evrov.

Kje poteka meja med političnim vplivom, družinskim poslom in trgom?

Primer kripto projektov družine Trump zato presega zgodbo o še enem balonu na trgu digitalnega premoženja. Odpira vprašanje, kje poteka meja med političnim vplivom, družinskim poslom in trgom, na katerem vrednost pogosto ustvarjajo čustva, zvestoba ter strah pred zamujeno priložnostjo. Neodvisni kriptoanalitik Justin D'Anethan je za Reuters opozoril, da uvedba uradnih Trumpovih žetonov odpira »Pandorino skrinjico etičnih in regulatornih vprašanj«.

Odvetnik Preston Byrne je že pred zlomom ocenil, da obstaja velika verjetnost sodnih tožb, celoten projekt pa je označil za »veliko neizsiljeno napako« s političnega vidika. Njegova napoved se je izkazala za pravilno. Kripto projekti družine Trump so hkrati postali vir ogromnih zaslužkov in simbol vse bolj zabrisane meje med oblastjo, zasebnim dobičkom in tržno špekulacijo. Za družino Trump je bil to posel, vreden več kot milijardo evrov. Za številne male vlagatelje, zlasti tiste, ki so žeton $MELANIA kupovali na vrhuncu evforije, pa so se sanje o hitrem zaslužku spremenile v nočno moro, poroča Express.24sata.hr.