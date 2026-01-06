  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOŠKI POGLED

Kriza srednjih let: tako Miha Hercog in David Urankar lovita mladost (VIDEO)

Pri Mihi in Davidu je moč opaziti primer zdrave, aktivne krize, kjer sta na prvem mestu humor in ustvarjalnost.
Miha Hercog FOTO: Sandi Fišer
Miha Hercog FOTO: Sandi Fišer
A. G.
 6. 1. 2026 | 18:48
2:02
A+A-

Miha Hercog, glasbenik, producent in televizijski komentator ter David Urankar, televizijski voditelj, maneken in nekdanji športnik sta odgovarjala na vprašanja o krizi srednjih let, ki jima jih je zastavljala kolegica komentatorka Sonja Javornik. Oba sta z duhovitimi, odkritimi odgovori spregovorila o pojavih, ki jih povezujeta s srednjimi leti. Pri Mihi in Davidu je moč opaziti primer zdrave, aktivne krize, kjer sta na prvem mestu humor in ustvarjalnost. »Oba imava že malo sivine, tako da lahko debatiramo,« se takoj na začetku pogovora zasmeje Urankar. Njuna odprta izpoved in humor pri obravnavi tega obdobja gledalcem omogočata, da se poistovetijo in hkrati vidijo, da kriza srednjih let ni nekaj sramotnega ali izoliranega, ampak faza, ki je lahko polna rasti, eksperimentiranja in novih življenjskih užitkov.

David Urankar FOTO: Mediaspeed.net
David Urankar FOTO: Mediaspeed.net

David Urankar razkriva, da se njegova kriza srednjih let kaže »na vseh ventilih«. Za to je uporabil zabavne primerjave in se šalil o življenjskih odločitvah, pri čemer je predlagal, da je srednja leta lahko dober izgovor za različne življenjske spremembe ali impulze – čeprav se vedno ne nanašajo le na dejanska leta. To je izrazil s humorjem, saj poudarja, da kriza srednjih let ni vedno vezana zgolj na starost, ampak jo lahko moški »uporabljajo« kot splošen razlog za spremembe.

Miha Hercog pove, da mu prijatelj svetuje nakup motorja harley, vendar se je odločil, da bo začel »z vespo, ker so vespači in harleyisti pobrateni«. Oba sta s humorjem priznala, da se trenutki dvoma, iskanja novosti in redefinicije življenjskih prioritet lahko pojavijo pri vsakomur, ne glede na dejansko starost — kar je razširilo in izstopilo iz klasičnega pojmovanja srednje krize kot strogo starostnega pojava.

Več iz teme

krizaDavid UrankarMiha HercogSonja Javornikkriza srednjih let
ZADNJE NOVICE
19:06
Novice  |  Slovenija
VREME IN CESTE

Sneg ohromil državo, ceste kolapsirale, na Primorskem hud snežni vihar (VIDEO)

Dars sporoča, da so na terenu močne ekipe, a voznike prosijo, naj se na pot ne odpravijo, če ni nujno.
6. 1. 2026 | 19:06
19:01
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Ogorčenje zaradi razmer na cesti, tovornjaki prehitevajo avtomobile?! Med Koprom in Ljubljano bralec »videl samo en plug« (VIDEO, FOTO)

Da na terenu res ni rožnato, potrjuje tudi več naših bralcev.
6. 1. 2026 | 19:01
18:48
Bulvar  |  Domači trači
MOŠKI POGLED

Kriza srednjih let: tako Miha Hercog in David Urankar lovita mladost (VIDEO)

Pri Mihi in Davidu je moč opaziti primer zdrave, aktivne krize, kjer sta na prvem mestu humor in ustvarjalnost.
6. 1. 2026 | 18:48
18:42
Šport  |  Tekme
NOVOLETNA TURNEJA

Bravo, Domen! Prevc postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom

Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom potrdil skupno zmago.
6. 1. 2026 | 18:42
18:08
Novice  |  Slovenija
VARNOST V PROMETU

Niste očistili snega z avtomobila? Dobite lahko kazen, in to ne majhno

Če sneg ali led z vašega vozila povzroči prometno nesrečo, je policijska kazen še najmanjša težava. V tem primeru boste odgovarjali tudi za nastalo škodo.
6. 1. 2026 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Stil
SE JIH ŠE DRŽITE?

Strokovnjaki odkrili, zakaj večina novoletnih odločitev propade

Ambiciozni cilji iz začetka novega leta hitro padejo v vodo.
6. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki