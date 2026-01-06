Kriza srednjih let: tako Miha Hercog in David Urankar lovita mladost (VIDEO)

Miha Hercog, glasbenik, producent in televizijski komentator ter David Urankar, televizijski voditelj, maneken in nekdanji športnik sta odgovarjala na vprašanja o krizi srednjih let, ki jima jih je zastavljala kolegica komentatorka Sonja Javornik. Oba sta z duhovitimi, odkritimi odgovori spregovorila o pojavih, ki jih povezujeta s srednjimi leti. Pri Mihi in Davidu je moč opaziti primer zdrave, aktivne krize, kjer sta na prvem mestu humor in ustvarjalnost. »Oba imava že malo sivine, tako da lahko debatiramo,« se takoj na začetku pogovora zasmeje Urankar. Njuna odprta izpoved in humor pri obravnavi tega obdobja gledalcem omogočata, da se poistovetijo in hkrati vidijo, da kriza srednjih let ni nekaj sramotnega ali izoliranega, ampak faza, ki je lahko polna rasti, eksperimentiranja in novih življenjskih užitkov.

David Urankar FOTO: Mediaspeed.net

David Urankar razkriva, da se njegova kriza srednjih let kaže »na vseh ventilih«. Za to je uporabil zabavne primerjave in se šalil o življenjskih odločitvah, pri čemer je predlagal, da je srednja leta lahko dober izgovor za različne življenjske spremembe ali impulze – čeprav se vedno ne nanašajo le na dejanska leta. To je izrazil s humorjem, saj poudarja, da kriza srednjih let ni vedno vezana zgolj na starost, ampak jo lahko moški »uporabljajo« kot splošen razlog za spremembe.

Miha Hercog pove, da mu prijatelj svetuje nakup motorja harley, vendar se je odločil, da bo začel »z vespo, ker so vespači in harleyisti pobrateni«. Oba sta s humorjem priznala, da se trenutki dvoma, iskanja novosti in redefinicije življenjskih prioritet lahko pojavijo pri vsakomur, ne glede na dejansko starost — kar je razširilo in izstopilo iz klasičnega pojmovanja srednje krize kot strogo starostnega pojava.