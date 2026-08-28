Ksenija Benedetti in Boris Cavazza ukradla poglede: na odprtju festivala sta se zaljubljeno držala za roke (FOTO)

Legendarni igralec, scenarist in režiser Boris Cavazza je sinoči v Brežicah doživel prav poseben večer. Na odprtju Festivala evropskega filma prejel prvo častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu, ob njem pa je bila ves čas njegova soproga Ksenija Benedetti. Zakonca sta tudi tokrat pokazala, da po desetih letih zakona med njima nežnosti ne manjka in sta se dobro razpoložena zaljubljeno držala za roke.

FOTO: Festival evropskega filma Brežice

Eden najbolj slovesnih trenutkov prvega večera v Posavskem muzeju je pripadel prav 87-letnemu Cavazzi. Festival je letos prvič podelil častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu, njen prvi prejemnik pa je postal prav eden največjih slovenskih igralcev. Festivalska nagrada Laureat – Oko je namenjena dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in izjemnemu prispevku k filmski umetnosti.

Nagrado mu je izročil programski direktor festivala dr. Aleš Pavlin, Cavazza pa si je prislužil stoječe ovacije dvorane. Igralec je bil ob prejemu priznanja kratek in se je občinstvu zahvalil, ob njem pa je bila ves večer vidno dobro razpoložena Ksenija Benedetti, ki je v preteklosti že govorila, da ljubezni v njunem odnosu tudi po vseh skupnih letih ne zmanjka.

FOTO: Festival evropskega filma Brežice

Za njima je sicer prav posebno leto. Ksenija in Boris sta maja praznovala že deseto obletnico zakonske zveze. Nekdanja šefinja Protokola Republike Slovenije, danes pa priznana predavateljica in strokovnjakinja za komunikacijo, je pred kratkim praznovala še en osebni jubilej, saj je v začetku avgusta praznovala mladostnih 61 let.

FOTO: Festival evropskega filma Brežice

Festival evropskega filma v Brežicah bo trajal do sobote. Obiskovalcem bo ponudil 15 celovečernih in en kratki film, festival pa je odprl Bridki božič Pedra Almodóvarja, ki je bil premierno prikazan na letošnjem festivalu v Cannesu.