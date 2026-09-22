Kvatropirci po več menjavah članov še bolj povezani: »Niti enega pravega prepira ni bilo« (FOTO)

Kvatropirci letos praznujejo 15 let skupnega ustvarjanja, jubilejno leto pa bodo zaznamovali z novim albumom Življenje in največjim samostojnim koncertom doslej. Tradicionalni Kvatrovečer bodo 20. decembra prvič pripravili v ljubljanski Hali Tivoli, kjer napovedujejo večer, ki bo povezal njihovo dosedanjo pot, nove skladbe in številne glasbene prijatelje.

Kvatropirci FOTO: Neo Visuals

Album je nastajal pet let

Ko so leta 2011 začeli skupaj prepevati, si najbrž niso predstavljali, da bodo 15 let pozneje skoraj vsak konec tedna stali na odrih po vsej Sloveniji. V tem času so nastale avtorske skladbe, sodelovanja z znanimi slovenskimi in hrvaškimi izvajalci, pesmi z milijonskimi ogledi ter Kvatrovečeri, ki so iz leta v leto postajali večji. Njihovo štiriglasje je postalo zaščitni znak skupine, skozi leta pa se je spreminjala tudi zasedba. Prav menjave članov omenjajo med zahtevnejšimi obdobji svoje poti, a poudarjajo, da jih je to pripeljalo do danes zelo povezane četverice. »V tej zadnji zasedbi lahko res rečemo, da v vsem času, odkar smo skupaj, ni bilo niti enega pravega prepira. Znamo se pogovarjati iskreno, odprto in brez skrivanja. Danes lahko rečemo, da smo res prava ekipa.«

Novi album Življenje ima precej daljšo zgodbo, kot bi pričakovali. Material zanj so začeli zbirati že pred skoraj petimi leti in album je bil takrat praktično pripravljen na izdajo. Nato so se načrti zamaknili, zamenjala se je zasedba, nastajale so nove pesmi in novi projekti. Od takratnega izbora je na albumu ostalo osem skladb, preostale pa so skozi leta zamenjale nove. Življenje zato ne predstavlja le enega obdobja skupine, ampak več različnih poglavij njihove zadnje petletke. Vrhunec jubilejnega leta bo decembrski Kvatrovečer v Hali Tivoli. »To bo največji koncert, ki smo ga organizirali do zdaj. Petnajstletnico želimo praznovati tako, kot si zasluži, z večerom, ki bo povezal naše pesmi, zgodbo zadnjih 15 let in glasbene prijatelje, ki se nam bodo pridružili na odru.«

Kvatropirci FOTO: Žan Zajc

Na koncertu jih bo spremljala razširjena glasbena zasedba, program pa bo segal čez vseh 15 let njihove kariere. Na odru se jim bodo pridružili Klapa Kampanel, Čuki, Alya, Manca Špik, Eva Boto in Marko Škugor. Izbor gostov ni naključen, saj Kvatropirce z večino povezujejo tudi skupne skladbe. Del večera bo namenjen novemu albumu, nekatere skladbe pa bodo prav v Hali Tivoli prvič izvedli v živo. Jubilejni koncert bo tako na enem odru združil preteklost, sedanjost in novo poglavje skupine. »Želimo si predvsem, da ljudje z nami uživajo in praznujejo od prve do zadnje pesmi,« pravijo Kvatropirci pred svojim največjim večerom doslej.