La Toya in Carmen izgnani ter na robu solz: »Vsi lažejo!«

Carmen Osovnikar in La Toya Lopez sta se počutili izdani in razočarani, ko sta bili izbrani kot možnost za drugi dvobojevalki. Carmen je izrazila predvsem jezo, najprej nad Žigo, nato pa še nad Gregorjem, za katerega je bila do nedavnega prepričana, da je na njeni strani: »Z Žigo sem jaz končala na celi črti.../... za Gregorja pa ne morem verjeti, da mi je to naredil.«

Za razliko od frustrirane Carmen pa je bila LaToya na robu joka: »Ne verjamem nobenemu nič, zato ker mi vse lažejo.« LaToyo je za potencialno drugo dvobojevalko izbral Mark, s katerim sta bila po LaToyino prav tako prijatelja. A Mark je bolj preračunljiv, kot je LaToya slutila, sedaj pa je dokončno dojela, da jo je izdal. Čeprav se ji je nato poskušal malce prilizniti, mu ni več verjela.

Carmen se je skoraj zmešalo. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Kakšno zavezništvo pa skrivata Žiga in Dejan?

Napetosti so se nadaljevale tudi drugod na posestvu. Razkrilo se je skrivno zavezništvo Dejana Guzeja in Žige Florjana Sedevčiča, za katera nismo vedeli, da imata svoje posle. Izkazalo se je, da imata skupen dnevnik, v katerega zapisujeta svoje ocene sotekmovalcev, taktike in napovedi odločitev za prihajajoči teden. Nihče si ni mislil, da tadva iz ozadja vodita igro in pravzaprav načrtno sprožata zdrahe med sotekmovalci.

Zdrahe pa so nastale tudi zaradi kmetov tedna, Žana Zoreta in Igorja Mikića. Dogajanje je dodatno začinila naloga, v kateri sta iskala skriti namig v obliki srca z vklesano črko, ki je odklepala pot do zaklada. Žan in Igor sta se odločila, da skrivnosti ne bosta razkrila vsem družinskim članom, kar je sprožilo dodatne napetosti in čustvene izbruhe. Na koncu pa sta se sprla še med sabo, saj je Igor začel nekoliko manipulirati z Žanom, kar je med prvimi posumila Žanova Urška.