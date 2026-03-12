  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KMETIJA

La Toya in Carmen izgnani ter na robu solz: »Vsi lažejo!«

V zadnjih epizodah Kmetije so napetosti na posestvu dosegle vrhunec.
LaToya je dojela, da sotekmovalci niso tako dobri, kot je naivno mislila. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
LaToya je dojela, da sotekmovalci niso tako dobri, kot je naivno mislila. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
G. P.
 12. 3. 2026 | 11:25
2:04
A+A-

Carmen Osovnikar in La Toya Lopez sta se počutili izdani in razočarani, ko sta bili izbrani kot možnost za drugi dvobojevalki. Carmen je izrazila predvsem jezo, najprej nad Žigo, nato pa še nad Gregorjem, za katerega je bila do nedavnega prepričana, da je na njeni strani: »Z Žigo sem jaz končala na celi črti.../... za Gregorja pa ne morem verjeti, da mi je to naredil.«

Za razliko od frustrirane Carmen pa je bila LaToya na robu joka: »Ne verjamem nobenemu nič, zato ker mi vse lažejo.« LaToyo je za potencialno drugo dvobojevalko izbral Mark, s katerim sta bila po LaToyino prav tako prijatelja. A Mark je bolj preračunljiv, kot je LaToya slutila, sedaj pa je dokončno dojela, da jo je izdal. Čeprav se ji je nato poskušal malce prilizniti, mu ni več verjela.

Carmen se je skoraj zmešalo. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
Carmen se je skoraj zmešalo. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Kakšno zavezništvo pa skrivata Žiga in Dejan?

Napetosti so se nadaljevale tudi drugod na posestvu. Razkrilo se je skrivno zavezništvo Dejana Guzeja in Žige Florjana Sedevčiča, za katera nismo vedeli, da imata svoje posle. Izkazalo se je, da imata skupen dnevnik, v katerega zapisujeta svoje ocene sotekmovalcev, taktike in napovedi odločitev za prihajajoči teden. Nihče si ni mislil, da tadva iz ozadja vodita igro in pravzaprav načrtno sprožata zdrahe med sotekmovalci. 

Zdrahe pa so nastale tudi zaradi kmetov tedna, Žana Zoreta in Igorja Mikića. Dogajanje je dodatno začinila naloga, v kateri sta iskala skriti namig v obliki srca z vklesano črko, ki je odklepala pot do zaklada. Žan in Igor sta se odločila, da skrivnosti ne bosta razkrila vsem družinskim članom, kar je sprožilo dodatne napetosti in čustvene izbruhe. Na koncu pa sta se sprla še med sabo, saj je Igor začel nekoliko manipulirati z Žanom, kar je med prvimi posumila Žanova Urška.

Več iz teme

KmetijaLaToya LopezCarmen Osovnikar
ZADNJE NOVICE
13:22
Novice  |  Slovenija
PRIMORSKA

Cvetoči mandljevci so praznik za oči, najbolje uspevajo v slovenski Istri

Med golimi vejami se pojavijo nežni rožnato beli cvetovi. Mandljevec je iz iste družine, kot so češnje, slive in breskve.
Janez Mužič12. 3. 2026 | 13:22
13:20
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Tekma prestižnih: Ferrari bo električen, lamborghini ne (FOTO)

Ko gre za nove smeri, sta proizvajalca športnih avtomobilov ubrala vsak svojo pot.
Gašper Boncelj12. 3. 2026 | 13:20
13:17
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Ganljivi trenutek slovenske plesalke: tako je presenetila svojo 98-letno babico v DSO (VIDEO)

Ob tem se je posebej zahvalila tudi osebju Doma starejših Trnovo, kjer njena nana živi.
12. 3. 2026 | 13:17
13:01
Novice  |  Slovenija
MONITORING

Volkovi se širijo: novi podatki razkrivajo visoko število, po novem tudi na Pohorju

V slovenskih gozdovih vse več volkov. Zaznali so 16 tropov.
12. 3. 2026 | 13:01
13:00
Bralci
BREZPLAČNO ZA VSE BRALCE

Pravnik pomaga bralcem Novic: zastavite našemu pravniku vprašanje, ki vas žuli

Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev "Pravnik odgovarja". Pošljite nam vprašanje preko obrazca na tej strani in prejeli boste odgovor strokovnjakov. Storitev je brezplačna.
12. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ŠTEJEMO KALORIJE

Kako izračunati porabljene kalorije med vadbo

S staranjem se zmanjšuje sposobnost izvajanja zelo intenzivnih aktivnosti, zato se lahko zmanjša tudi poraba kalorij.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki