Lado Bizovičar ostaja: »Vsako leto misliš, da si že videl vse, potem pa pride nekdo, ki te popolnoma razoroži«

Po prvih razkritjih nove žirantske zasedbe oddaje Slovenija ima talent je zdaj potrjeno tudi, da Lado Bizovičar ostaja del priljubljenega televizijskega šova. S tem bo edini žirant iz pretekle sezone, ki bo sedel za mizo tudi v prihajajoči, že 11. sezoni.

Bizovičar je namreč skozi leta postal eden najbolj prepoznavnih obrazov šova, njegova vloga pa presega zgolj ocenjevanje nastopov. Z izrazitim občutkom za humor, neposrednostjo in pogosto nepredvidljivimi odzivi je soustvaril številne najbolj odmevne trenutke oddaje.

V novi sezoni se mu bodo pridružili novi obrazi, med njimi Borut Pahor, Nuška Drašček in Alya, kar napoveduje spremenjeno dinamiko znotraj žirije. Prav kombinacija izkušenega televizijskega ustvarjalca in novincev iz različnih področij javnega življenja bi lahko prispevala k bolj raznoliki presoji nastopov ter večji vsebinski širini oddaje.

Pahor komaj čaka, da se prične nova sezona Talentov. FOTO: Pop Tv

Posebno zanimanje vzbuja tudi interakcija med Bizovičarjem in Pahorjem, ki sta v preteklosti že večkrat sodelovala. Pahor je ob nedavni predstavitvi žirije v svojem slogu dejal: »Če kdo v tej ekipi poskrbi za dramo, je to gotovo Lado.« Bizovičar je ob potrditvi sodelovanja poudaril, da se vrača predvsem zaradi energije, ki jo oddaja prinaša: »Talenti me vedno znova presenetijo. Vsako leto misliš, da si že videl vse, potem pa pride nekdo, ki te popolnoma razoroži.«

Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: Pop Tv

Vodenje oddaje prevzemata Melani Mekicar in Sašo Stare, kar pomeni dodatno osvežitev celotnega formata. Prijave za sodelovanje v novi sezoni so še vedno odprte, rok pa se izteče konec aprila. Nova sezona oddaje Slovenija ima talent se bo na male zaslone vrnila jeseni, ko bo znova ponudila prostor za predstavitev najrazličnejših talentov ter njihovih zgodb.