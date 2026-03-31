  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOK ZA GLEDALCE

Lado Bizovičar s sprehoda po gozdu sporočil nepričakovano novico: prihajajo novi

S Slovenija ima talent odhajajo stari obrazi žirantov in voditeljev in prihajajo novi.
N. Č.
 31. 3. 2026 | 14:25
2:30
A+A-

Mnoge je pred dnevi presenetila novica, da se v enem najbolj priljubljenih šovov pri nas Slovenija ima talent obetajo velike spremembe. Utečena žirantska zasedba in voditeljski par oddaje Slovenija ima talent se poslavljata in prihaja povsem nova ekipa.Jeseni vrača že 11. sezona šova, ki pa ne bo enaka prejšnjim. »Nova sezona ne prinaša le svežih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje,« so sporočili s POP TV.

Največje presenečenje? Poslovil se bo dolgoletni voditelj Peter Poles, ki je oddajo zaznamoval skozi več sezon. Njegovo mesto bo prevzel nov obraz, kdo to bo, pa za zdaj ostaja skrivnost. Jasno pa je, da bomo prvič spremljali povsem nov voditeljski par. Spremembe pa ne bodo le na odru, temveč tudi za žirantsko mizo. Po letih kontinuitete se poslavljajo znani obrazi, ki so šov soustvarjali in zaznamovali njegovo identiteto.

Eden najbolj prepoznavnih žirantov, Lado Bizovičar, ki je v oddaji sedel od 5. sezone naprej (2015), se je na novico odzval v svojem značilnem slogu: »Slovenija ima talent. Dirka se začenja. In najboljša novica vseh časov je, da končno prihaja nova žirija – mladi, talentirani, lepi, sveži, polni energije, naboja. Ne pa tisti, k se svaljkajo že stoletje na Slovenija ima talentom. Srečno vsem kandidatom, kasneje tekmovalcem in posebej srečno mladi žiriji.«

Kdo bo sedel na njegovem mestu in ob njem, ustvarjalci za zdaj še skrivajo.

Oddaja z dolgo tradicijo

Slovenija ima talent se na Pop TV predvaja že od leta 2010. V prvi sezoni sta oddajo vodila Vid Valič in Peter Poles, v žiriji pa so sedeli Brane Kastelic, Lucienne Lončina in Branko Čakarmiš.

Skozi leta se je format spreminjal – voditeljski pari so se menjavali, med drugim so oddajo vodili tudi Matej Puc, Jože Robežnik, Domen Valič in Sašo Stare. Kljub spremembam pa je zadnja leta zaznamovala precej stabilna žirantska ekipa: Lado Bizovičar, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Andrej Škufca. Prav zato so novice o popolni prevetritvi za mnoge gledalce še toliko večje presenečenje.

Več iz teme

Lado Bizovičarresničnostni šovSlovenija ima talentPop TVtelevizija
ZADNJE NOVICE
15:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

22-letnica spila energijsko pijačo v fitnesu: zapeklo jo je v grlu, končala v bolnišnici

K sreči je utrpela le lažje poškodbe.
31. 3. 2026 | 15:47
15:25
Bulvar  |  Suzy
NAJBOLJ NORA TEKMA

20 let Luže: odbita tekma z olimpijsko žirijo (Suzy)

Na velikonočni ponedeljek bo po pravljičnih sedmih letih v Planici od 'mrtvih' vstala legendarna Luža.
31. 3. 2026 | 15:25
15:21
Novice  |  Slovenija
V SLOVENIJI

Šokantni prizori iz avtobusa: »To ni gostilna!« Voznik ogorčen nad packarijo potnikov (FOTO)

»Žal so nekateri ‘ljudje’ sposobni za seboj pustiti takšno nesnago.« Odslej bodo vsako osebo, ki bo smetila ali za seboj puščala nered, ustrezno sankcionirali.
Nina Čakarić31. 3. 2026 | 15:21
15:11
Bulvar  |  Domači trači
DELOVNA AKCIJA

Deset otrok v eni vlažni sobi, v šoli pa posmeh vrstnikov: »Ne vem, kaj narediti,« pravi mama

Družina šteje neverjetnih 12 članov.
31. 3. 2026 | 15:11
15:01
Novice  |  Svet
ENERGETSKA KRIZA

Tej državi zmanjkuje goriva, zaprte so šole, promet skoraj ustavljen, dostava ukinjena ...

Javni uslužbenci morajo v času dnevne svetlobe kolikor je mogoče omejiti uporabo elektrike.
31. 3. 2026 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REZULTATI RAZISKAVE

Ne facebook, to so z vidika duševnega zdravja najbolj problematična družbena omrežja

Aplikacije, kot sta instagram in tiktok, ki spodbujajo neskončno drsenje po vsebinah, slabše vplivajo na duševno zdravje kot platforme, kot sta facebook in whatsapp, ki poudarjajo družbeno povezanost.
31. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki