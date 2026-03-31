Lado Bizovičar s sprehoda po gozdu sporočil nepričakovano novico: prihajajo novi

Mnoge je pred dnevi presenetila novica, da se v enem najbolj priljubljenih šovov pri nas Slovenija ima talent obetajo velike spremembe. Utečena žirantska zasedba in voditeljski par oddaje Slovenija ima talent se poslavljata in prihaja povsem nova ekipa.Jeseni vrača že 11. sezona šova, ki pa ne bo enaka prejšnjim. »Nova sezona ne prinaša le svežih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje,« so sporočili s POP TV.

Največje presenečenje? Poslovil se bo dolgoletni voditelj Peter Poles, ki je oddajo zaznamoval skozi več sezon. Njegovo mesto bo prevzel nov obraz, kdo to bo, pa za zdaj ostaja skrivnost. Jasno pa je, da bomo prvič spremljali povsem nov voditeljski par. Spremembe pa ne bodo le na odru, temveč tudi za žirantsko mizo. Po letih kontinuitete se poslavljajo znani obrazi, ki so šov soustvarjali in zaznamovali njegovo identiteto.

Eden najbolj prepoznavnih žirantov, Lado Bizovičar, ki je v oddaji sedel od 5. sezone naprej (2015), se je na novico odzval v svojem značilnem slogu: »Slovenija ima talent. Dirka se začenja. In najboljša novica vseh časov je, da končno prihaja nova žirija – mladi, talentirani, lepi, sveži, polni energije, naboja. Ne pa tisti, k se svaljkajo že stoletje na Slovenija ima talentom. Srečno vsem kandidatom, kasneje tekmovalcem in posebej srečno mladi žiriji.«

Kdo bo sedel na njegovem mestu in ob njem, ustvarjalci za zdaj še skrivajo.

Oddaja z dolgo tradicijo

Slovenija ima talent se na Pop TV predvaja že od leta 2010. V prvi sezoni sta oddajo vodila Vid Valič in Peter Poles, v žiriji pa so sedeli Brane Kastelic, Lucienne Lončina in Branko Čakarmiš.

Skozi leta se je format spreminjal – voditeljski pari so se menjavali, med drugim so oddajo vodili tudi Matej Puc, Jože Robežnik, Domen Valič in Sašo Stare. Kljub spremembam pa je zadnja leta zaznamovala precej stabilna žirantska ekipa: Lado Bizovičar, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Andrej Škufca. Prav zato so novice o popolni prevetritvi za mnoge gledalce še toliko večje presenečenje.