Lado Bizovičar z nepričakovanim zapisom: »Prav je, da to povemo na glas!«

Ko na televiziji spremljamo oddaje, redko pomislimo, kaj vse stoji za prizorom, ki ga gledamo. A prav na to je opozoril Lado Bizovičar, ki je na družbenih omrežjih izpostavil pomembno, pogosto spregledano vlogo – scenografijo. In ob tem jasno povedal, komu gre zasluga za vrhunsko podobo domače televizije. Bizovičar je v zapisu poudaril, da scenografija ni zgolj kulisa. »Je oder, na katerem voditelji, igralci in gostje sploh lahko povedo svojo zgodbo. Je atmosfera, ritem in vizualni jezik oddaje,« je zapisal. Brez nje, opozarja, tudi najboljši program pogosto ne pride do izraza.

Ime, ki ga poznajo tudi v tujini

Posebno pozornost je namenil scenografki Greti Godnič, ki ustvarja za RTV Slovenija. Po njegovih besedah gre za ustvarjalko, ki zelo dobro razume, kaj pomeni sodobna televizijska podoba – in to ne le v domačem prostoru. Njeno delo namreč ne ostaja neopaženo. Arhitekturno-scenografske rešitve, pod katere se podpisuje, redno objavljajo največje mednarodne strokovne revije in publikacije. Njene projekte spremljajo tudi ljudje iz televizijske industrije po svetu, kar potrjuje, da presega slovenske okvire.

Bizovičar je ob tem poudaril, da takšne dosežke doma prepogosto spregledamo. Zato se mu zdi pomembno, da se o njih govori javno. »Zato se mi zdi prav, da to tudi doma kdaj na glas povemo,« je zapisal in ob koncu izrekel iskrene čestitke. Ne le RTV Slovenija, temveč predvsem Greti Godnič, ki s svojim delom skrbi, da domača televizija ostaja v koraku s sodobnim vizualnim svetom. Besede, ki ne odmevajo le kot pohvala, ampak tudi kot opomin: koliko zgodb nastane šele takrat, ko dobijo pravi prostor.