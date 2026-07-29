Laro Tošić prestrašila huda bolečina: »Bala sem se, da bom morala odpovedati potovanje«

Medtem ko Denis Avdić poletne dni preživlja ob morju, Miha Deželak na dopust še čaka, Anja H. Ramšak pa odšteva do prihoda novega družinskega člana, si je Lara Tošić uresničila dolgoletno željo in obiskala enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu – Tomorrowland v Belgiji.

A njena pot se ni začela po načrtih. Tik pred odhodom jo je presenetila močna bolečina v mehurju, zaradi katere jo je zaskrbelo, da bo morala težko pričakovano potovanje odpovedati. »Zbudila sem se z največjo bolečino,« je razkrila na družbenih omrežjih in priznala, da se je bala, da bo ostala brez nepozabnega doživetja. Na srečo se je stanje hitro izboljšalo. Kot je povedala, je šlo očitno za začetek vnetja, ki se je že naslednji dan umirilo, zato je lahko brez večjih težav odpotovala v Belgijo. »To je zagotovo izkušnja, ki si jo bom zapomnila za vse življenje. Že dolgo sem si želela na Tomorrowland, a je bilo v resnici še boljše, kot sem si predstavljala,« je navdušena Lara. Najbolj so jo prevzeli spektakularni odri in svetovno znani didžeji ter predvsem vzdušje. Kot pravi, jo je očaralo, da se na enem mestu zberejo ljudje z vseh koncev sveta, različnih kultur in starosti, ki jih povezujeta glasba ter želja po ustvarjanju nepozabnih spominov.