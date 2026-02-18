  • Delo d.o.o.
KMETIJA

LaToya za volanom: »Za par metrov je potrebovala 3 ure in 45 minut.« Res prihaja tudi Artur? (VIDEO)

Čakali smo in čakali ter končno dočakali. Na Kmetijo je vendarle prispela megazvezda LaToya. In to ne peš, ampak z bagrom.
Igor Mikić: »LaToya je ikonična, vsi jo poznajo ... po dobri molžnji!« FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
G. P.
 18. 2. 2026 | 12:55
 18. 2. 2026 | 14:25
A+A-

LaToya Lopez, ki se je v anale slovenske zgodovine resničnostnih šovov zapisala že leta 2009 v Kmetiji slavnih, kjer se je poročila s kontroverznim Arturjem Šternom, je nazaj. LaToya, katere pravo ime je Lili Murati, je sicer doma iz Tolmina, v primorskem okolišu pa je preživela večino svojega življenja. Spomnimo, vzdevek LaToya si je nadela med dolgoletno kariero v italijanski porno industriji, zares pa je zaslovela šele, ko jo je spoznala tudi slovenska. Poleg Kmetije slavnih je k svoji medijski prepoznavnosti doprinesla tudi z drugimi podvigi, denimo s pogovornimi oddajami. Najbolj kultna in bizarna je bila zagotovo Boom z LaToyo, ki jo je pred več kot desetimi leti ustvarjal Top TV, oglede na kanalu YouTube pa prejema še danes. Ni pa to edini veliki uspeh njene kariere. Leta 2009 je na svojem domačem področju, torej v industriji za odrasle, prejela nagrado za nadpovprečne dosežke - prestižnega Stojana.

Pred leti je vse potihnilo

Slava, ki je sledila nekaj let po grobi, a komični poroki z Arturjem Šternom, ki je takrat zelo rad nagibal kozarček, je kmalu pustila posledice na njenem počutju. Obdarjena blondinka si je zato v zadnjem desetletju vzela kar nekaj časa tudi zase in se umaknila v zasebno življenje. Zakon s Šternom seveda ni trajal več kot dober mesec, nekaj težav je imela tudi v kasnejših zvezah. V intervjujih je razkrila, da ima tu in tam težave z zvestobo »lepih moških«, ter da se bo zato mogoče raje malo bolj osredotočila na »grde«. LaToya je pač brez dlake na jeziku. V tem času je umirila tudi svoj videz - čeprav je še vedno izjemno obdarjena, je danes rjavolasa, stilsko veliko bolj elegantna, predvsem pa ima bolj umirjeno energijo. Kot je povedala sostanovalcem na posestvu, ji mir in razsvetljenost prinašajo kristali in spiritualizem.

»Javi, ko boš v bližini,« so se na komično dolg prihod nakrohotali fantje, ki so prihajajočo LaToyo pozdravljali v daljavi. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Iz tišine v središče dogajanja

LaToya je ena izmed treh slavnih starešin, ki letos sooblikujejo Kmetijo in utegnejo biti na posebni nalogi, za katero ne vedo čisto vsi tekmovalci. Skupaj s Carmen Osovnikar, ki je v Kmetiji že od začetka, ter Igorjem Mikićem, ki je prispel pred nekaj dnevi, LaToya prihaja kot zadnji veliki člen in za zdaj si jo oba klana še zelo spoštljivo in navdušeno ogledujeta ter želita v svojih vrstah. Mikić si je vmes že utegnil nakopati nekaj grdih pogledov, v nepriljubljenosti pa zagotovo prednjači Carmen, ki so jo fantje označili za lisico. 

LaToyin prihod na bagru, ki je imel očitno samo eno prestavo, je trajal skorajda celo popoldne. Sprva so jo tekmovalci še opazovali od daleč, nato pa so fantje rekli, naj jih pač »obvesti, ko bo v bližini«. Malo naprej, malo nazaj, malo levo in desno, za prihod je potrebovala okrog »3 ure in 45 minut«, kot se je izrazil Dino. A LaToya se ni dala zmesti, kot prava princesa je z bagra sestopila tako, da jo je na ramenih odnesel Franc.

Odzval se je tudi Artur Štern

Vse, kar je v odziv na govorice, da bo Pop TV z njima poustvaril legendarni trenutek izpred več kot 15 let, storil Artur, je to, da je na Facebooku objavil posnetek, kako gleda torkovo epizodo. Pripisal ni nobenega komentarja, so se pa zato ti vsuli pod objavo. V eni noči je prejel čez 200 všečkov, komentatorji pa dobesedno prosijo, na gre na Kmetijo in »naredi red«. Karkoli že to pomeni v Šternovem kontekstu.

