  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČUSTVENA IZPOVED

Lea Sirk prvič iskreno o nekdanjem razmerju: »Sploh nisem bila partnerka ...« (VIDEO)

Razkrila je, zakaj z nekdanjim partnerjem kljub medsebojni naklonjenosti nista mogla ohraniti ljubezenskega odnosa.
Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik

Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik

Lea Sirk. FOTO: Instagram

Lea Sirk. FOTO: Instagram

Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik

Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik

Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik
Lea Sirk. FOTO: Instagram
Lea Sirk. FOTO: Jože Suhadolnik
K. G.
 8. 7. 2026 | 13:15
 8. 7. 2026 | 13:15
1:57
A+A-

Lea Sirk je v podkastu Večera spregovorila o partnerstvu, odraščanju v odnosih in o tem, kako drugače danes razume ljubezen. Na vprašanje voditelja, ali je danes zelo drugačna partnerica, kot je bila v »prvi rundi«, torej v prejšnjem razmerju, je odgovorila zelo neposredno.

»V rundi ena sploh nisem bila partnerka. Sploh nisem bila. Jaz sem bila samo jaz. Tudi Gaber je bil samo Gaber,« je povedala pevka in ob tem poudarila, da med njima kljub razhodu ostaja spoštovanje. Kot pravi, se imata še danes zelo rada in dobro funkcionirata, a danes razume, da za odnos ni dovolj le naklonjenost.

Po njenih besedah sta bila z nekdanjim partnerjem v napačnem obdobju življenja. »So obdobja, pravo obdobje, ko si z nekom in nepravo obdobje,« je dejala. Dodala je, da sta bila sorodni duši in sta po svoje to ostala še danes, a da partnerstvo zahteva nekaj več kot le bližino, razumevanje in dobro ujemanje. »Če bi takrat tako funkcionirala, bi bila potem samo cimra. Ampak partnerstvo in ljubezen hočeta nekaj več,« je dejala. Prav tega »nekaj več« si takrat po njenih besedah morda nista znala razjasniti.

Lea je spregovorila tudi o predstavah, ki jih ljudje pogosto zamenjajo za ljubezen. Kot je dejala, se včasih zaljubimo, včasih pa se za odnos odločimo zato, ker nekdo ustreza predstavam, ki smo jih prevzeli od okolice. »Mogoče ima neke okvirje, za katere so te naučili, da jih mora imeti. Ampak to je tako daleč od resnice,« je bila iskrena. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ljubezenodnosipartnerstvoLea Sirkpodkast
ZADNJE NOVICE
15:26
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD

Panika v Nemčiji! Streljanje na srednji šoli, poročajo o ranjenih (VIDEO)

Policija sumi, da je pri napadih šlo za načrtni poboj.
8. 7. 2026 | 15:26
15:21
Novice  |  Slovenija
MESTNI SVETNIK

Umrl je Anton Iskra, z žalno sejo se bo mu poklonil tudi kamniški župan

Bil je dolgoletni mestni svetnik ter prejemnik bronastega znaka Nove Slovenije.
8. 7. 2026 | 15:21
15:15
Poletje s SN
MED NAVDUŠENJEM IN STRAHOM

V Tržaškem zalivu opazili doslej največjo jato teh zaščitenih živali

Gojitelji klapavic so zaskrbljeni, da bi jim lahko povzročili gospodarsko škodo.
8. 7. 2026 | 15:15
15:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PLANINA SLEME

Na Tolminskem krava poškodovala otroka, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Na težko dostopen teren so nemudoma odhiteli tolminski gorski reševalci in člani dežurne ekipe z Brnika.
8. 7. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNA NARAVNA LEKARNA

To je pet rastlin, ki jih je poleti dobro imeti pri roki (FOTO)

Pri nekaterih poletnih tegobah si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami.
8. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Ta živila lahko zmanjšajo tveganje za srčno popuščanje za skoraj četrtino

Takšna prehrana prispeva k višjemu krvnemu tlaku, večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni in slabšemu zdravju nasploh.
Miroslav Cvjetičanin8. 7. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki