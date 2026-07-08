Lea Sirk prvič iskreno o nekdanjem razmerju: »Sploh nisem bila partnerka ...« (VIDEO)

Lea Sirk je v podkastu Večera spregovorila o partnerstvu, odraščanju v odnosih in o tem, kako drugače danes razume ljubezen. Na vprašanje voditelja, ali je danes zelo drugačna partnerica, kot je bila v »prvi rundi«, torej v prejšnjem razmerju, je odgovorila zelo neposredno.

»V rundi ena sploh nisem bila partnerka. Sploh nisem bila. Jaz sem bila samo jaz. Tudi Gaber je bil samo Gaber,« je povedala pevka in ob tem poudarila, da med njima kljub razhodu ostaja spoštovanje. Kot pravi, se imata še danes zelo rada in dobro funkcionirata, a danes razume, da za odnos ni dovolj le naklonjenost.

Po njenih besedah sta bila z nekdanjim partnerjem v napačnem obdobju življenja. »So obdobja, pravo obdobje, ko si z nekom in nepravo obdobje,« je dejala. Dodala je, da sta bila sorodni duši in sta po svoje to ostala še danes, a da partnerstvo zahteva nekaj več kot le bližino, razumevanje in dobro ujemanje. »Če bi takrat tako funkcionirala, bi bila potem samo cimra. Ampak partnerstvo in ljubezen hočeta nekaj več,« je dejala. Prav tega »nekaj več« si takrat po njenih besedah morda nista znala razjasniti.

Lea je spregovorila tudi o predstavah, ki jih ljudje pogosto zamenjajo za ljubezen. Kot je dejala, se včasih zaljubimo, včasih pa se za odnos odločimo zato, ker nekdo ustreza predstavam, ki smo jih prevzeli od okolice. »Mogoče ima neke okvirje, za katere so te naučili, da jih mora imeti. Ampak to je tako daleč od resnice,« je bila iskrena.