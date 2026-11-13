Legendarna Esmeralda presenetila slovenske upokojenke: posnetki vas bodo spravili v solze (VIDEO)

Le kdo se ne spominja legendarne Esmeralde, slepe lepotice, ki je konec devetdesetih let pred televizijske zaslone prikovala množice Slovencev? Mehiška igralka Leticia Calderón, ki je zaslovela z istoimensko nadaljevanko, je po dolgih letih znova poskrbela za nepozaben trenutek v Sloveniji. Tokrat ni obiskala naše države, temveč je s posebnim videosporočilom presenetila stanovalce Doma starejših občanov Vrtojba. In odziv? Navdušenje, solze sreče in celo veselo vriskanje! Za ganljivo presenečenje so poskrbeli ustvarjalci projekta Prijazno življenje, ki so legendarno igralko povezali s slovenskimi upokojenci. Calderónova je posebej zanje posnela video, s katerim je obudila spomine na čase, ko je bila Esmeralda ena najbolj priljubljenih televizijskih junakinj pri nas.

Ko se je pojavila Esmeralda, so privrela čustva

»Esmeralda osvojila srca stanovalcev DSO Vrtojba!« so navdušeno zapisali ustvarjalci projekta Prijazno življenje in delili utrinke posebnega dogodka. Njihova ideja je naletela na izjemen odziv, saj je sporočilo priljubljene igralke med stanovalci sprožilo val veselja in ganjenosti. Toda presenečenj s tem še ni bilo konec. V sodelovanju z Ano Šeric so v dom povabili tudi kubanskega glasbenika Lazara Zumeto in pianistko, ki sta poskrbela za glasbeno doživetje. Veselje je bilo tako veliko, da stanovalci niso le poslušali glasbe, temveč so tudi zaplesali. »Bilo je nepopisno, še plesali smo,« je navdušeno povedala ena od upokojenk. Dogodek je tako združil glasbo, spomine in presenečenje, ki ga stanovalci zagotovo niso pričakovali.

Ob njenem obisku Slovenije se je zdelo, da se je ustavil čas

Mehiška telenovela Esmeralda je konec devetdesetih let v Sloveniji povzročila pravo televizijsko evforijo. Zgodba o slepem dekletu, ki se sooča s številnimi življenjskimi preizkušnjami, je osvojila srca gledalcev, Leticia Calderón pa je postala ena najbolj priljubljenih tujih igralk pri nas. Ko je poleti 1998 obiskala Slovenijo, je bilo navdušenje izjemno. Zdelo se je, da se je za dober teden dni ustavil čas, saj so oboževalci želeli videti igralko, ki so jo dotlej spremljali le na televizijskih zaslonih. Njena priljubljenost očitno ni zbledela niti po skoraj treh desetletjih. To so zdaj dokazali tudi stanovalci DSO Vrtojba, ki jih je njen nepričakovani pozdrav močno ganil. Čeprav jih je nagovorila le prek zaslona, je bilo to dovolj, da je legendarna Esmeralda znova pričarala nasmehe na obraze svojih slovenskih oboževalcev.