Legendarna slovenska igralka ob fotografiji Stevanovića in Janše: »Lahko noč Slovenija«

Igralka Zvezdana Mlakar je na facebooku v soboto objavila fotografijo novega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in prvaka SDS Janeza Janše med stiskom rok, ob njej pa zapisala ostro politično sporočilo. Dan pozneje se je oglasila še enkrat. Tokrat je ob fotografiji sebe in svoje mame dala jasno vedeti, da pri svojem mnenju vztraja.

Mlakarjeva je v prvi objavi zapisala: »Lahko noč Slovenija, ljuba moja dežela!« Ob tem je neposredno nagovorila domovino: »Premoreš čudovite, pokončne, poštene, delovne ljudi« in si »res si ne zaslužiš ‘tega’!« Nato je bila še ostrejša: »To je žalitev. Zate. Za nas. Ne zdrsni mi v temo. Premoreš 'vse barve' in znaš živeti z njimi. Zaslužiš si veliko več več od te vulgarne absurdnosti!«

Zvezdana Mlakar pravi, da Stevanović »nima znanja in izkušenj za to cenjeno politično funkcijo« in še: »Vsi vemo, da dotični gospod ni primeren za to funkcijo.«

»Po meni ne boste hodili, ker drugače mislim.«

Kot je pričakovano ob tako pereči aktualni tematiki, so pričeli leteti komentarji z vseh strani. Tako podporni kot tudi jezni, razočarani ... In kot je na žalost že običajno na družbenih omrežjih, tudi nesramni, žaljivi in zlobni. Zvezdana jim ni ostala dolžna, v nedeljo je objavila še en, daljši zapis, v katerem je nagovorila sledilce: »Dragi moji, vidim, da ste se razplamteli v komentarjih pod prejšnjo objavo!« Ob tem je poudarila, da komentarjev ne bo brisala. »Tokrat naj se vidi razkošje mnenj in pritlehnosti, nič ne brišem.« Dodala je, da »vsak komentar pove o avtorju več kot vse slike, knjige in filozofiranje«. »Ampak, od tega trenutka naprej pa na mojem fb ne bo več tako,« je napovedala. »Ker je spoštljivost moja vrednota! Ker je poštenje moja vrednota. Ker je znanje moja vrednota! Ker je integriteta moja vrednota!« je pribila.

Velik del objave je namenila tudi materi in vzgoji. Ognjevito je zapisala, da jo je »vzgojila slovenska mati«, ki ji je naročila, naj ne laže, naj ne preračunava, naj spoštuje, naj bo delovna, iskrena, naj se uči do zadnjega diha. Po njenih besedah jo je naučila tudi, naj vedno misli »na šibkejše od sebe«, ta del pa je zaključila s ponosnim: »Po meni ne boste hodili, ker drugače mislim.«

FOTO: Manca Birk

»Vsi vemo, da ni primeren«

Dotaknila se je še politične tematike, ki je tako zelo razdelila spletno javnost: »Očitno moram razložiti svoje mnenje, čeprav podnapisov ne maram. Nisem nacionalistka,« je pojasnila. »A če bi bila politika spoštovana in kredibilna, bi zanjo človek moral imeti vsaj osnovna znanja. Ali kilometrino. In kalkuliranje, kupčkanje za funkcijo predsednika parlamenta je pač očitna farsa. Ki požira besede, obljube, predvsem pa nima znanja in izkušenj za to cenjeno politično funkcijo. Vsi vemo, da dotični gospod ni primeren za to funkcijo. Zato se mi zdi, da ga je desnica izkoristila in neodgovorno postavila na to mesto.«

Ob tem je cinično pripomnila, da se »na nek način veselim desne vlade, da vidimo, kako se mora delati,« s čimer je namignila, da ni naklonjena niti vladi Roberta Goloba.

Objavo Zvezdane Mlakar lahko v celoti preberete spodaj.