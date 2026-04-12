BREZ DLAKE NA JEZIKU

Legendarna slovenska igralka ob fotografiji Stevanovića in Janše: »Lahko noč Slovenija«

Ob fotografiji sebe in svoje mame je dala jasno vedeti, da pri svojem mnenju vztraja.
Pravi, da »vsak komentar pove o avtorju več kot vse slike, knjige in filozofiranje«. FOTO: Manca Birk

Pravi, da »vsak komentar pove o avtorju več kot vse slike, knjige in filozofiranje«. FOTO: Manca Birk

FOTO: Manca Birk

FOTO: Manca Birk

Ognjevito je zapisala, da jo je »vzgojila slovenska mati«, ki ji je naročila, naj ne laže, naj ne preračunava ... FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

Ognjevito je zapisala, da jo je »vzgojila slovenska mati«, ki ji je naročila, naj ne laže, naj ne preračunava ... FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

Pravi, da »vsak komentar pove o avtorju več kot vse slike, knjige in filozofiranje«. FOTO: Manca Birk
FOTO: Manca Birk
Ognjevito je zapisala, da jo je »vzgojila slovenska mati«, ki ji je naročila, naj ne laže, naj ne preračunava ... FOTO: Osebni Arhiv/Instagram
N. P.
 12. 4. 2026 | 11:15
Igralka Zvezdana Mlakar je na facebooku v soboto objavila fotografijo novega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in prvaka SDS Janeza Janše med stiskom rok, ob njej pa zapisala ostro politično sporočilo. Dan pozneje se je oglasila še enkrat. Tokrat je ob fotografiji sebe in svoje mame dala jasno vedeti, da pri svojem mnenju vztraja.

Mlakarjeva je v prvi objavi zapisala: »Lahko noč Slovenija, ljuba moja dežela!« Ob tem je neposredno nagovorila domovino: »Premoreš čudovite, pokončne, poštene, delovne ljudi« in si »res si ne zaslužiš ‘tega’!« Nato je bila še ostrejša: »To je žalitev. Zate. Za nas. Ne zdrsni mi v temo. Premoreš 'vse barve' in znaš živeti z njimi. Zaslužiš si veliko več več od te vulgarne absurdnosti!«

Zvezdana Mlakar pravi, da Stevanović »nima znanja in izkušenj za to cenjeno politično funkcijo« in še: »Vsi vemo, da dotični gospod ni primeren za to funkcijo.«

»Po meni ne boste hodili, ker drugače mislim.«

Kot je pričakovano ob tako pereči aktualni tematiki, so pričeli leteti komentarji z vseh strani. Tako podporni kot tudi jezni, razočarani ... In kot je na žalost že običajno na družbenih omrežjih, tudi nesramni, žaljivi in zlobni. Zvezdana jim ni ostala dolžna, v nedeljo je objavila še en, daljši zapis, v katerem je nagovorila sledilce: »Dragi moji, vidim, da ste se razplamteli v komentarjih pod prejšnjo objavo!« Ob tem je poudarila, da komentarjev ne bo brisala. »Tokrat naj se vidi razkošje mnenj in pritlehnosti, nič ne brišem.« Dodala je, da »vsak komentar pove o avtorju več kot vse slike, knjige in filozofiranje«. »Ampak, od tega trenutka naprej pa na mojem fb ne bo več tako,« je napovedala. »Ker je spoštljivost moja vrednota! Ker je poštenje moja vrednota. Ker je znanje moja vrednota! Ker je integriteta moja vrednota!« je pribila.

Velik del objave je namenila tudi materi in vzgoji. Ognjevito je zapisala, da jo je »vzgojila slovenska mati«, ki ji je naročila, naj ne laže, naj ne preračunava, naj spoštuje, naj bo delovna, iskrena, naj se uči do zadnjega diha. Po njenih besedah jo je naučila tudi, naj vedno misli »na šibkejše od sebe«, ta del pa je zaključila s ponosnim: »Po meni ne boste hodili, ker drugače mislim.«

FOTO: Manca Birk
FOTO: Manca Birk

»Vsi vemo, da ni primeren«

Dotaknila se je še politične tematike, ki je tako zelo razdelila spletno javnost: »Očitno moram razložiti svoje mnenje, čeprav podnapisov ne maram. Nisem nacionalistka,« je pojasnila. »A če bi bila politika spoštovana in kredibilna, bi zanjo človek moral imeti vsaj osnovna znanja. Ali kilometrino. In kalkuliranje, kupčkanje za funkcijo predsednika parlamenta je pač očitna farsa. Ki požira besede, obljube, predvsem pa nima znanja in izkušenj za to cenjeno politično funkcijo. Vsi vemo, da dotični gospod ni primeren za to funkcijo. Zato se mi zdi, da ga je desnica izkoristila in neodgovorno postavila na to mesto.«

Ob tem je cinično pripomnila, da se »na nek način veselim desne vlade, da vidimo, kako se mora delati,« s čimer je namignila, da ni naklonjena niti vladi Roberta Goloba

Objavo Zvezdane Mlakar lahko v celoti preberete spodaj.

 

Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
